Rivais de IA do Google ganham impulso com decisão sobre compartilhamento de dados

Por Kenrick Cai
SÃO FRANCISCO (Reuters) - Um grupo crescente de empresas de inteligência artificial pode se beneficiar de uma decisão antitruste de terça-feira, que ordenou que o Google, da Alphabet, compartilhe dados de pesquisa com concorrentes.
No entanto, igualar o peso do Google levará tempo e muitos recursos, sem garantias de que qualquer produto rival conquistará tantos usuários, disseram especialistas.
Embora o Google tenha sido poupado do resultado devastador de ter que vender seu popular navegador Chrome e o sistema operacional Android, a decisão do juiz distrital norte-americano Amit Mehta foi um aceno aos esforços dos reguladores para nivelar o campo de atuação para empresas que investiram bilhões para impulsionar seus negócios de IA.
"O surgimento da GenAI mudou o curso deste caso", escreveu Mehta em sua decisão.
Ele afirmou que dezenas de milhões de pessoas usam chatbots de IA generativa, como ChatGPT, Perplexity e Claude, para coletar informações que antes buscavam por meio de buscas na internet. Embora esses chatbots ainda não estejam perto de substituir a busca tradicional, a indústria espera que os desenvolvedores continuem a adicionar recursos aos produtos GenAI para que tenham um desempenho mais semelhante ao da Busca Google, afirmou.
O requisito de partilha de dados não altera os meios de distribuição existentes do Google, permitindo que a empresa continue a pagar empresas como a Apple para tornar seu mecanismo de busca a opção padrão. No entanto, isso reduz a barreira para os concorrentes desenvolverem e distribuírem suas próprias alternativas ao Google Search, disseram especialistas.
Alguns dizem que esses produtos de IA representam uma ameaça maior para o Google do que o caso antitruste. Mas o desenvolvimento levará tempo e recursos, o que dará aos investidores da Alphabet uma certa confiança no curto prazo.
CAPITAL NECESSÁRIO
O atual conjunto de mecanismos de busca e navegadores com IA não causou impacto significativo na participação de mercado do Google.
Embora o ChatGPT -- o popular chatbot com IA da OpenAI -- tenha superado o Gemini, oferecido pelo Google, em termos de usuários, o Google buscou neutralizar o efeito por meio de recursos como AI Overviews e AI Mode para manter os usuários em seu mecanismo de busca.
"É preciso esforço para que os concorrentes dependam da distribuição e dos índices que o Google oferece para construir uma experiência voltada para o consumidor", disse Deepak Mathivanan, analista da Cantor Fitzgerald. "E levaria ainda mais tempo para que os consumidores também adotassem essas novas experiências."
A indexação é a forma como o Google descobre, analisa e armazena páginas de sites em seu vasto banco de dados para obter resultados de pesquisa relevantes, ao mesmo tempo em que propaga o alcance de um site por meio da republicação de conteúdo.
Mesmo com acesso aos dados do Google, seria "astronomicamente caro" para os rivais criarem o tipo de produto que poderia afastar os usuários do Google, disse Ben Bajarin, CEO da empresa de consultoria de tecnologia Creative Strategies.
No entanto, várias startups de IA bem capitalizadas já investiram quantias significativas de capital de risco para fazer exatamente isso.
A OpenAI oferece um produto de busca dentro do ChatGPT e a Reuters noticiou em julho que a empresa está prestes a lançar um navegador para desafiar o Chrome. A startup Perplexity, apoiada pela Nvidia, já lançou suas próprias ofertas de pesquisa e navegador com tecnologia de IA e agora está negociando para pré-carregar seu navegador em dispositivos de alguns fabricantes de telefones.
O CEO da Alphabet, Sundar Pichai, expressou preocupações durante o julgamento em abril de que as medidas de compartilhamento de dados buscadas pelo Departamento de Justiça dos EUA poderiam permitir que os rivais do Google fizessem engenharia reversa em sua tecnologia.
Ao obter insights sobre a propriedade intelectual líder de mercado do Google, gigantes da tecnologia com cofres enormes podem fazer uma nova incursão no mercado de buscas.
A Microsoft pode fazer um esforço renovado para melhorar a participação de mercado do Bing, enquanto a Apple, vista como uma retardatária após não cumprir as prometidas atualizações de IA para produtos importantes como a Siri, pode tentar entrar no mercado de buscas, disse Mathivanan.
O juiz Mehta disse em sua ordem que permitir que o Google continue pagando outras empresas para promover seu mecanismo de busca “é mais aceitável agora”, porque “as empresas de tecnologia estabelecidas estão ganhando, e as startups estão recebendo, centenas de bilhões de dólares em capital para desenvolver produtos que representam uma ameaça à primazia da pesquisa tradicional na internet”.
(Reportagem de Kenrick Cai em São Francisco)
