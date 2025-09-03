Rivais de IA do Google ganham impulso com decisão sobre compartilhamento de dados

Embora o Google tenha sido poupado do resultado devastador de ter que vender seu popular navegador Chrome e o sistema operacional Android, a decisão do juiz distrital norte-americano Amit Mehta foi um aceno aos esforços dos reguladores para nivelar o campo de atuação para empresas que investiram bilhões para impulsionar seus negócios de IA.

"O surgimento da GenAI mudou o curso deste caso", escreveu Mehta em sua decisão.

Ele afirmou que dezenas de milhões de pessoas usam chatbots de IA generativa, como ChatGPT, Perplexity e Claude, para coletar informações que antes buscavam por meio de buscas na internet. Embora esses chatbots ainda não estejam perto de substituir a busca tradicional, a indústria espera que os desenvolvedores continuem a adicionar recursos aos produtos GenAI para que tenham um desempenho mais semelhante ao da Busca Google, afirmou.

O requisito de partilha de dados não altera os meios de distribuição existentes do Google, permitindo que a empresa continue a pagar empresas como a Apple para tornar seu mecanismo de busca a opção padrão. No entanto, isso reduz a barreira para os concorrentes desenvolverem e distribuírem suas próprias alternativas ao Google Search, disseram especialistas.

Alguns dizem que esses produtos de IA representam uma ameaça maior para o Google do que o caso antitruste. Mas o desenvolvimento levará tempo e recursos, o que dará aos investidores da Alphabet uma certa confiança no curto prazo.

CAPITAL NECESSÁRIO