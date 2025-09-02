Sinqia teve R$710 mi desviados em ataque hacker

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de tecnologia Sinqia, controlada pela caribenha Evertec, afirmou nesta terça-feira que cerca de R$710 milhões foram desviados por hackers no ataque aos seus sistemas ocorrido na sexta-feira.

"A empresa acredita que aproximadamente R$710 milhões em transações B2B não autorizadas impactando duas instituições financeiras clientes da Sinqia foram processados por meio do ambiente Pix da Sinqia, no dia 29 de agosto de 2025", afirmou em comunicado à imprensa.

A companhia disse que parte do valor foi recuperada, mas não deu detalhes, citando "esforços adicionais de recuperação" em andamento.