Sinqia teve R$710 mi desviados em ataque hacker

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de tecnologia Sinqia, controlada pela caribenha Evertec, afirmou nesta terça-feira que cerca de R$710 milhões foram desviados por hackers no ataque aos seus sistemas ocorrido na sexta-feira.
"A empresa acredita que aproximadamente R$710 milhões em transações B2B não autorizadas impactando duas instituições financeiras clientes da Sinqia foram processados por meio do ambiente Pix da Sinqia, no dia 29 de agosto de 2025", afirmou em comunicado à imprensa.
A companhia disse que parte do valor foi recuperada, mas não deu detalhes, citando "esforços adicionais de recuperação" em andamento.
A Sinqia citou que uma investigação da companhia indica que as transações não autorizadas foram introduzidas ao ambiente Pix "por meio da exploração de credenciais legítimas de fornecedores de TI da Sinqia" e que encerrou esses acessos.
No final de semana, o site NeoFeed afirmou que o banco HSBC foi uma das instituições afetadas no ataque. Procurado na ocasião, o HSBC afirmou apenas que identificou na sexta-feira "transações financeiras via Pix em uma conta de um provedor do banco".
(Por Alberto Alerigi Jr.)
