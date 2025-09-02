Paramount e Activision fecham acordo para filme live-action de "Call of Duty"

(Reuters) - A Paramount Skydance fechou um acordo com a Activision Blizzard, controlada pela Microsoft, para adaptar a franquia de videogame "Call of Duty" em um longa-metragem de ação ao vivo, informou a empresa de mídia nesta terça-feira.

Paramount e Activision disseram que honrarão a "narrativa rica e o estilo distinto" da marca para os fãs da franquia de videogame.

"Estamos abordando esse filme com o mesmo compromisso disciplinado e intransigente com a excelência que guiou nosso trabalho em Top Gun: Maverick", disse o presidente-executivo da Paramount, David Ellison.