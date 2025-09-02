Multa da UE contra Google está suspensa enquanto bloco aguarda tarifas menores dos EUA sobre carros, dizem fontes

Na semana passada, a Comissão Europeia propôs a eliminação das tarifas sobre os produtos industriais importados dos EUA e espera que o país anuncie em breve o corte prometido nas sobretaxas de importações sobre carros europeus, de 27,5% para 15%.

Ao mesmo tempo, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou retaliar a UE por qualquer pressão contra as grandes empresas de tecnologia norte-americanas.

O Google foi informado na sexta-feira que a chefe antitruste da UE, Teresa Ribera, anunciaria a multa na segunda-feira, mas o anúncio não foi feito e nenhuma explicação foi dada à empresa, disse outra fonte.

Uma das fontes disse que não se espera que o atraso dure mais de um mês e três disseram que ele foi causado pelo comissário de comércio da UE, Maros Sefcovic, que fez perguntas sobre a decisão de Ribera sem comentar sobre a duração do atraso.

A Comissão de Monopólios da Alemanha chamou o atraso no anúncio de um precedente alarmante para a independência da aplicação da lei antitruste europeia.

"A proteção da concorrência não deve se tornar um peão do governo Trump", disse seu presidente, Tomaso Duso, em comunicado.