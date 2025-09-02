Juiz dos EUA ordena que Google compartilhe dados com concorrentes

O Google disse anteriormente que planeja entrar com um recurso, o que significa que pode levar anos até que a empresa seja obrigada a agir de acordo com a decisão do juiz distrital dos EUA Amit Mehta.

A decisão é resultado de uma batalha jurídica de cinco anos entre uma das empresas mais lucrativas do mundo e seu país de origem, os EUA, onde Mehta determinou no ano passado que a empresa detém um monopólio ilegal na pesquisa online e na publicidade relacionada.

Em um julgamento em abril, os promotores argumentaram a favor de remédios de longo alcance para restaurar a concorrência e impedir que o Google estenda seu domínio na pesquisa à inteligência artificial.

O Google disse que as propostas vão muito além do que é legalmente justificável e isso implicará ceder sua tecnologia a concorrentes.

Além do caso sobre a pesquisa, o Google está envolvido em litígios sobre seu domínio em outros mercados.

Recentemente, a empresa disse que continuará a lutar contra uma decisão que exige a reformulação de sua loja de aplicativos em um processo vencido pela Epic Games, produtora do game "Fortnite".