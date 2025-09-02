Empresa de blockchain Figure busca avaliação de até US$4,1 bilhões em IPO nos EUA

A Figure e alguns de seus investidores existentes planejam vender 26,3 milhões de ações no IPO a preços que devem ficar entre US$18 e US$20, com o objetivo de levantar até US$526,3 milhões.

Mais cedo nesta terça-feira, a fintech sueca Klarna e a Gemini, a bolsa de criptomoedas apoiada pelos gêmeos Winklevoss, também lançaram roadshows.

Co-fundada em 2018 pelo empresário de tecnologia Mike Cagney, a Figure opera uma plataforma nativa de blockchain para empréstimos, negociações e investimentos em crédito ao consumidor e ativos digitais.

A empresa diz que financia empréstimos imobiliários em apenas 10 dias, em comparação com a média do setor de 42 dias nos EUA.

A empresa obteve um lucro de US$29 milhões nos seis meses encerrados em 30 de junho, em comparação com um prejuízo de US$13 milhões no mesmo período do ano anterior.

"Os investidores nesse espaço tendem a ser pacientes porque veem o potencial de longo prazo, especialmente com os obstáculos regulatórios que começam a ser superados e a adoção continua a crescer", disse Jeff Zell, analista de pesquisa sênior da IPO Boutique.