Descoberta de medicamentos impulsionada por IA cresce e agência dos EUA pressiona para menos testes em animais

A produtora de software de desenvolvimento de medicamentos Certara e empresas de biotecnologia como a Schrodinger e a Recursion Pharmaceuticals já estão usando IA para prever como os drogas experimentais podem ser absorvidas, distribuídas ou desencadear efeitos colaterais indesejados.

"Estamos chegando ao ponto em que não precisamos mais fazer isso (testes em animais)", disse Patrick Smith, presidente de soluções de desenvolvimento de medicamentos da Certara, que trabalha com empresas que desenvolvem medicamentos para doenças infecciosas, como anticorpos monoclonais para hepatite B.

A Recursion disse que sua plataforma de descoberta de medicamentos baseada em IA levou apenas 18 meses para levar uma molécula a testes clínicos como candidata a medicamento contra o câncer, muito mais rápido do que a média do setor, que é de 42 meses.

Os analistas da TD Cowen e da Jefferies esperam que essas abordagens baseadas em IA reduzam custos e acelerem prazos em mais da metade, em comparação com as estimativas atuais de até 15 anos e US$2 bilhões necessários para se colocar um medicamento no mercado.

A tendência também se alinha com a visão da FDA de abordagens como tecnologias orientadas por IA, modelos de células humanas e modelos computacionais se tornando o novo padrão, já que a agência planeja tornar os estudos em animais a exceção para testes pré-clínicos de segurança e toxicidade em três a cinco anos.

O mercado espera que as novas abordagens também levem a preços mais baixos para os medicamentos, disse a FDA em abril, quando delineou um roteiro para as empresas reduzirem a dependência de testes em animais, especialmente para medicamentos de anticorpos monoclonais.