Tokens da World Liberty Financial, da família Trump, começam a ser negociados

Várias das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, incluindo Binance, OKX e Bybit, estão oferecendo os tokens em suas plataformas para negociação a partir desta segunda-feira. O token era negociado mais cedo a US$0,3115, de acordo com a CoinGecko, mas no início desta tarde mostrava queda de 16,5%, a US$0,2345.

Desde o lançamento do World Liberty no ano passado, a família Trump ganhou cerca de US$500 milhões com o projeto, de acordo com cálculos da Reuters baseados nos termos e condições da empresa, transações rastreadas por empresas de análise de criptomoedas e negócios divulgados publicamente.

Os tokens não foram comercializados na venda inicial. Em vez disso, eles deram aos detentores o direito de votarem em algumas mudanças no negócio, incluindo o código de negociação. Os primeiros investidores disseram que a principal atração da $WLFI era a conexão com Trump e suas expectativas de que os tokens aumentariam de valor devido ao seu apoio.

Tornar os tokens negociáveis permite que os investidores determinem seu preço, possibilitando a especulação, ganhando taxas de negociação para as bolsas que os listam e provavelmente despertando o interesse de uma faixa mais ampla de investidores em moedas digitais.

A World Liberty e os outros negócios de criptomoedas de Trump enfrentaram críticas de parlamentares democratas e especialistas em ética governamental que afirmam que as incursões da família Trump no setor, ao mesmo tempo em que o presidente reformula a estrutura regulatória que rege as moedas digitais, representam profundos conflitos de interesse.

A Casa Branca tem dito repetidamente que os ativos de Trump estão em um fundo administrado por seus filhos e que não há conflitos de interesse.