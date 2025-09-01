OpenAI planeja centro de dados na Índia com capacidade de pelo menos 1 gigawatt, informa Bloomberg News
(Reuters) - A OpenAI, controladora do ChatGPT, está procurando parceiros locais para montar um centro de dados na Índia com capacidade de pelo menos 1 gigawatt, informou a Bloomberg News nesta segunda-feira, citando fontes não identificadas.
A Reuters não pôde verificar a reportagem imediatamente.
A OpenAI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters fora do horário comercial.
A OpenAI, apoiada pela Microsoft , foi formalmente registrada como uma entidade legal na Índia e começou a formar uma equipe local. A empresa disse em agosto que planeja abrir seu primeiro escritório na Índia, em Nova Délhi, ainda este ano, expandindo sua presença no segundo maior mercado em base de usuários.
O plano de construir um novo e grande centro de dados pode marcar um grande avanço na Ásia para o impulso da infraestrutura de inteligência artificial da OpenAI com a marca Stargate, informou a Bloomberg News.
O local e o cronograma do projeto proposto pela OpenAI na Índia permanecem incertos, informou a Bloomberg, acrescentando que o presidente-executivo Sam Altman pode anunciar a instalação durante sua visita ao país em setembro.
Em janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o Stargate, um investimento do setor privado de até US$500 bilhões para infraestrutura de IA, financiado pela SoftBank, OpenAI e Oracle .
(Reportagem de Ananya Palyekar em Bengaluru)
