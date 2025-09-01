Eric Trump dá apoio para empresa japonesa de bitcoins

Por Rocky Swift e Anton Bridge
TÓQUIO (Reuters) - Eric Trump subiu ao palco em Tóquio nesta segunda-feira para dar apoio à empresa japonesa de títulos de bitcoin Metaplanet, enquanto a família do presidente dos Estados Unidos expande seus empreendimentos em moedas digitais internacionalmente.
O segundo filho do presidente Donald Trump foi nomeado em março como conselheiro da Metaplanet, que detém mais de US$2 bilhões em bitcoin, e sua presença na reunião extraordinária de acionistas da empresa seguiu-se a uma aparição dele na semana passada na conferência Bitcoin Asia, em Hong Kong.
A Metaplanet convocou a reunião para aprovar um plano que permitirá a venda de até 550 milhões de novas ações no exterior por 130,3 bilhões de ienes (US$884,41 milhões), com a maior parte dos recursos a serem gastos na compra de mais bitcoins. Três pessoas que saíram da reunião realizada na área de Shibuya, no centro de Tóquio, disseram que o plano para o aumento de capital foi aprovado.
A Metaplanet se recusou a comentar sobre o envolvimento de Eric Trump na reunião. Um representante de Eric Trump não respondeu a pedidos de comentário.
Donald Trump prometeu ser o "presidente das criptomoedas", dizendo que apóia a classe de ativos porque ela pode melhorar o sistema bancário e aumentar o domínio do dólar norte-americano.
Alguns dos negócios de Trump em áreas como as criptomoedas, que aumentaram substancialmente sua riqueza, se beneficiam das mudanças na política dos EUA sob seu comando e foram alvo de críticas.
A American Bitcoin, mineradora de criptomoedas fundada por Eric Trump e seu irmão Donald Trump Jr., pretende ser listada na Nasdaq este mês. Em Hong Kong, Eric Trump expressou confiança de que a criptomoeda atingirá o valor de US$1 milhão dentro de alguns anos. Neste início de tarde, o bitcoin era negociado a US$108.995,62, abaixo do US$ 124.480,82 registrado no mês passado.
FANTASIAS E FOOD TRUCKS
Anteriormente uma operadora de hotel, o virada da Metaplanet para criptomoedas valeu a pena. Citando a Strategy, empresa de bitcoins de Michael Saylor, como inspiração, o fundador e presidente-executivo, Simon Gerovich, liquidou a maior parte dos ativos hoteleiros da Metaplanet, já em crise devido à pandemia de Covid-19, e investiu na criptomoeda a partir de abril de 2024.
No local da reunião desta segunda-feira, havia uma cena festiva, com pessoas fantasiadas alinhadas na entrada, caminhões de comida montados e uma banda de K-Pop para se apresentar. A mídia não teve permissão de acompanhar a reunião.
À tarde, Gerovich e Eric Trump subiram ao palco vestindo camisetas da Metaplanet, de acordo com vídeos de acionistas publicados nas mídias sociais.
"Acho que muitas pessoas, incluindo Simon, e certamente eu também, diriam que Michael Saylor meio que liderou a frente nos Estados Unidos", disse Eric Trump, referindo-se ao impulso para as criptomoedas. "Não há dúvida de que Simon liderou a frente em toda a Ásia."
A Metaplanet atualmente é o sétimo maior detentor entre de títulos de bitcoin do mundo, de acordo com o BitcoinTreasuries.net. A empresa anunciou nesta segunda-feira que adicionou mais 1.009 moedas, elevando seu estoque total para 20.000.
As ações da empresa acumulam valorização de cerca de 740% nos últimos 12 meses, em comparação com um avanço de 13% no índice de referência Topix. Mesmo assim, os papéis perderam mais da metade do valor desde o pico em junho, e caíram 5,5% nesta segunda-feira.
A Metaplanet nomeou Eric Trump no início deste ano para um conselho consultivo recém-formado, chamando-o de "voz líder e defensor da adoção de ativos digitais em todo o mundo".
A empresa era conhecida anteriormente como Red Planet Japan e se concentrava em operações hoteleiras. Antes disso, era uma atacadista de CDs de música. A subsidiária da empresa, Red Planet Hotels Japan, entrou com pedido de proteção judicial contra credores em maio de 2024.
