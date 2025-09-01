Eric Trump dá apoio para empresa japonesa de bitcoins

A Metaplanet convocou a reunião para aprovar um plano que permitirá a venda de até 550 milhões de novas ações no exterior por 130,3 bilhões de ienes (US$884,41 milhões), com a maior parte dos recursos a serem gastos na compra de mais bitcoins. Três pessoas que saíram da reunião realizada na área de Shibuya, no centro de Tóquio, disseram que o plano para o aumento de capital foi aprovado.

A Metaplanet se recusou a comentar sobre o envolvimento de Eric Trump na reunião. Um representante de Eric Trump não respondeu a pedidos de comentário.

Donald Trump prometeu ser o "presidente das criptomoedas", dizendo que apóia a classe de ativos porque ela pode melhorar o sistema bancário e aumentar o domínio do dólar norte-americano.

Alguns dos negócios de Trump em áreas como as criptomoedas, que aumentaram substancialmente sua riqueza, se beneficiam das mudanças na política dos EUA sob seu comando e foram alvo de críticas.

A American Bitcoin, mineradora de criptomoedas fundada por Eric Trump e seu irmão Donald Trump Jr., pretende ser listada na Nasdaq este mês. Em Hong Kong, Eric Trump expressou confiança de que a criptomoeda atingirá o valor de US$1 milhão dentro de alguns anos. Neste início de tarde, o bitcoin era negociado a US$108.995,62, abaixo do US$ 124.480,82 registrado no mês passado.

FANTASIAS E FOOD TRUCKS