Hackers roubam pelo menos R$400 mi do HSBC em ataque que envolve Sinqia, diz Neofeed

Procurado no Brasil, o HSBC não pode comentar o assunto de imediato.

O ataque se seguiu a um ocorrido em julho na provedora de serviços de tecnologia C&M Software, que atende instituições financeiras sem infraestrutura de conectividade.

O Neofeed afirmou que o estilo do ataque de sexta-feira "ao que tudo indica é bem similar ao caso da C&M e se vale de uma técnica conhecida como ataque de cadeia de suprimentos" em que os hackers não miram diretamente um único banco, mas um provedor de sistemas que dê acesso a várias instituições financeiras.

Segundo a Sinqia, o "incidente" se limitou "apenas ao ambiente Pix. Não há evidências de atividade suspeita em nenhum outro sistema da Sinqia além do Pix e esse problema afeta apenas a Sinqia no Brasil. Além disso, neste momento, não temos indicação de que quaisquer dados pessoais tenham sido comprometidos".

A empresa disse que está reconstruindo os sistemas afetados em um "novo ambiente com monitoramento e controles aprimorados".