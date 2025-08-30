Hackers roubam pelo menos R$400 mi do HSBC em ataque que envolve Sinqia, diz Neofeed

SÃO PAULO (Reuters) - O banco HSBC foi alvo de um ataque hacker na sexta-feira que pode ter roubado cerca de R$400 milhões, em uma ação que envolveu invasão da provedora brasileira de serviços de tecnologia Sinqia, controlada da Evertec, publicou o site Neofeed neste sábado.
O ataque foi confirmado pela Sinqia, mas a empresa não citou valores ou nomes em comunicado à imprensa em que afirma que "iniciou uma investigação para determinar a causa do incidente".
"Estamos trabalhando com o apoio dos melhores especialistas forenses nisto. Já estamos em contato com clientes afetados, que compreendem um número limitado de instituições financeiras", afirmou a Sinqia no comunicado.
Procurado no Brasil, o HSBC não pode comentar o assunto de imediato.
O ataque se seguiu a um ocorrido em julho na provedora de serviços de tecnologia C&M Software, que atende instituições financeiras sem infraestrutura de conectividade.
O Neofeed afirmou que o estilo do ataque de sexta-feira "ao que tudo indica é bem similar ao caso da C&M e se vale de uma técnica conhecida como ataque de cadeia de suprimentos" em que os hackers não miram diretamente um único banco, mas um provedor de sistemas que dê acesso a várias instituições financeiras.
Segundo a Sinqia, o "incidente" se limitou "apenas ao ambiente Pix. Não há evidências de atividade suspeita em nenhum outro sistema da Sinqia além do Pix e esse problema afeta apenas a Sinqia no Brasil. Além disso, neste momento, não temos indicação de que quaisquer dados pessoais tenham sido comprometidos".
A empresa disse que está reconstruindo os sistemas afetados em um "novo ambiente com monitoramento e controles aprimorados".
