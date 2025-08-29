Startup xAI, de Musk, processa engenheiro por supostamente levar segredos para a OpenAI

Por Blake Brittain
(Reuters) - A xAI, startup de inteligência artificial de Elon Musk, processou um ex-engenheiro da empresa por supostamente roubar segredos comerciais relacionados ao chatbot Grok e levá-los para a rival OpenAI.
A empresa de Musk disse na queixa, apresentada na quinta-feira no tribunal federal da Califórnia, que Xuechen Li roubou informações confidenciais relacionadas a "tecnologias de IA de ponta com recursos superiores aos oferecidos pelo ChatGPT" para levar para seu novo emprego na OpenAI no início deste mês.
Li, representantes da OpenAI e advogados e porta-vozes da xAI não responderam imediatamente aos pedidos de comentários realizados nesta sexta-feira. A OpenAI não é ré no processo.
A queixa ressalta a rivalidade entre a empresa de Musk e a OpenAI, além de evidenciar uma intensa competição entre as empresas de tecnologia por talentos em IA.
Musk, que é cofundador da OpenAI, processou separadamente a empresa e seu presidente-executivo, Sam Altman, por supostamente se desviar de sua missão original de beneficiar a humanidade. A OpenAI processou Musk em abril por assédio.
A xAI, de Musk, entrou com outro processo contra a OpenAI e a Apple no Texas na segunda-feira por supostamente monopolizar o mercado de chatbots de IA em dispositivos Apple.
O novo processo diz que Li começou a trabalhar como engenheiro para a xAI no ano passado, onde ajudou a treinar e desenvolver o Grok. A empresa disse que Li se apoderou de seus segredos comerciais em julho, pouco depois de aceitar um emprego na OpenAI e vender US$7 milhões em ações da xAI.
A startup de Musk disse que os segredos poderiam permitir que a OpenAI reforçasse o ChatGPT com a "IA mais inovadora e recursos imaginativos" da xAI.
O processo diz que Li admitiu ter roubado arquivos da empresa e "encoberto seus rastros" durante uma reunião em 14 de agosto, e que a empresa posteriormente encontrou mais material roubado em seus dispositivos que ele não havia revelado.
A empresa de IA de Musk pediu ao tribunal uma compensação monetária em valor não especificado por danos e uma ordem de restrição para impedir a mudança de Li para a OpenAI.
