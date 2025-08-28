xAI faz uma incursão em programação de agentes de IA em novo modelo

(Reuters) - A xAI, startup de inteligência artificial de Elon Musk, lançou nesta quinta-feira um novo modelo de codificação para agentes de programação, marcando entrada em uma área de foco fundamental para as empresas de IA.
Uma ferramenta de codificação "agêntica" é um software com tecnologia de IA que pode executar de forma autônoma tarefas relacionadas à programação.
O modelo da XAI, chamado grok-code-fast-1, estaria disponível gratuitamente por tempo limitado, com parceiros de lançamento selecionados, incluindo o GitHub Copilot e Windsurf.
O modelo oferece " um forte desempenho em um formato econômico e compacto, tornando-o uma opção versátil para lidar com tarefas comuns de codificação de forma rápida e econômica", disse a xAI.
Empresas de IA, como OpenAI e Microsoft, estão se concentrando em disponibilizar assistentes de programação de IA para seus usuários.
Em maio, a Microsoft apresentou o recurso GitHub Copilot, um agente de codificação. O presidente-executivo da companhia, Satya Nadella, disse em abril que 20% a 30% do código geral da Microsoft está sendo escrito por IA.
O agente da OpenAI, criadora do ChatGPT, chamado Codex, foi disponibilizado para os usuários do ChatGPT Plus em junho.
(Por Juby Babu)
