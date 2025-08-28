xAI faz uma incursão em programação de agentes de IA em novo modelo

(Reuters) - A xAI, startup de inteligência artificial de Elon Musk, lançou nesta quinta-feira um novo modelo de codificação para agentes de programação, marcando entrada em uma área de foco fundamental para as empresas de IA.

Uma ferramenta de codificação "agêntica" é um software com tecnologia de IA que pode executar de forma autônoma tarefas relacionadas à programação.

O modelo da XAI, chamado grok-code-fast-1, estaria disponível gratuitamente por tempo limitado, com parceiros de lançamento selecionados, incluindo o GitHub Copilot e Windsurf.