Presidente-executivo da Nvidia diz que boom da IA está longe de terminar

San Francisco (Reuters) - O presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, descartou na quarta-feira as preocupações sobre um possível fim do boom de gastos com chips de inteligência artificial, projetando que as oportunidades se expandirão para um mercado de vários trilhões de dólares nos próximos cinco anos.

Huang procurou tranquilizar os investidores preocupados com indicações de desaceleração do crescimento da fabricante de chips. No início do dia, a Nvidia previu que a receita do terceiro trimestre atenderia às estimativas dos analistas, mas ficaria aquém das expectativas que fizeram o preço de suas ações avançar cerca de um terço este ano.

"Uma nova revolução industrial já começou. A corrida da IA começou", disse Huang. "Vemos de US$3 trilhões a US$4 trilhões em gastos com infraestrutura de IA até o final da década."