HP supera estimativas no 3º tri impulsionada por adoção de PCs com IA e Windows 11

Por Jaspreet Singh
(Reuters) - A HP superou estimativas de Wall Street para a receita do terceiro trimestre fiscal, impulsionada pela crescente demanda por computadores pessoais equipados com recursos de inteligência artificial e pelo ciclo de atualização do Windows 11.
O mercado espera um forte ciclo de atualização de PCs depois que a Microsoft encerrar o suporte para o Windows 10 em outubro, o que deve beneficiar fabricantes de computadores como HP e Dell.
A receita da HP no período cresceu cerca de 3%, para US$13,93 bilhões, superando a estimativa média dos analistas de US$13,70 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.
A HP previu um lucro ajustado por ação para o quarto trimestre entre 87 e 97 centavos de dólar, praticamente em linha com as estimativas dos analistas de 92 centavos.
"Continuamos confiantes na força da oportunidade do mercado de PCs e esperamos um impulso contínuo da atualização do Windows 11 e da adoção de PCs com IA", disse a diretora financeira, Karen Parkhill.
O presidente-executivo da HP, Enrique Lores, disse que a companhia transferiu quase toda a produção destinada à América do Norte da China para o Sudeste Asiático, México e algumas unidades nos EUA.
No terceiro trimestre fiscal, a receita da unidade de sistemas pessoais, que inclui PCs empresariais e domésticos, cresceu 6%, chegando a US$9,93 bilhões. A receita do segmento de impressão, que inclui impressoras voltadas para escritórios e ofertas de serviços, caiu 4%, chegando a US$4 bilhões.
