HP supera estimativas no 3º tri impulsionada por adoção de PCs com IA e Windows 11

A receita da HP no período cresceu cerca de 3%, para US$13,93 bilhões, superando a estimativa média dos analistas de US$13,70 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A HP previu um lucro ajustado por ação para o quarto trimestre entre 87 e 97 centavos de dólar, praticamente em linha com as estimativas dos analistas de 92 centavos.

"Continuamos confiantes na força da oportunidade do mercado de PCs e esperamos um impulso contínuo da atualização do Windows 11 e da adoção de PCs com IA", disse a diretora financeira, Karen Parkhill.

O presidente-executivo da HP, Enrique Lores, disse que a companhia transferiu quase toda a produção destinada à América do Norte da China para o Sudeste Asiático, México e algumas unidades nos EUA.

No terceiro trimestre fiscal, a receita da unidade de sistemas pessoais, que inclui PCs empresariais e domésticos, cresceu 6%, chegando a US$9,93 bilhões. A receita do segmento de impressão, que inclui impressoras voltadas para escritórios e ofertas de serviços, caiu 4%, chegando a US$4 bilhões.