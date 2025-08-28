American Bitcoin, apoiada por filhos de Trump, mira ação negociada na Nasdaq em setembro

Os acionistas-âncora da listagem foram definidos, disse ele, acrescentando que os cofundadores da bolsa de criptomoedas Gemini, Tyler e Cameron Winklevoss, investiram na nova empresa.

A Gemini não comentou o assunto.

O cofundador da American Bitcoin, Eric Trump, seu irmão Donald Trump Jr e Hut 8, possuirão um total de 98% da entidade recém-formada, que manterá o nome American Bitcoin e terá ações negociadas sob o código ABTC.

"Em vez de abrir o capital diretamente via IPO, pensamos que haveria muito mais vantagens para o financiamento se tivéssemos uma empresa existente que já tivesse acesso a diferentes financiamentos também", disse Genoot à Reuters na conferência Bitcoin Asia em Hong Kong.

Eric Trump também está em Hong Kong e viajará para Tóquio no fim de semana para um evento da Metaplanet, uma empresa japonesa de títulos de bitcoin, disse Genoot.

A American Bitcoin está procurando ativos digitais para comprar em Hong Kong e no Japão para desenvolver seus negócios globais, informou o Financial Times há duas semanas.