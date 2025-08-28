American Bitcoin, apoiada por filhos de Trump, mira ação negociada na Nasdaq em setembro

Por Summer Zhen
HONG KONG (Reuters) - A American Bitcoin, mineradora de bitcoin apoiada por dois dos filhos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu que investidores tradicionais e de criptomoedas apoiassem uma operação toda em ações que permitirá que a empresa comece a ser negociada em breve na Nasdaq, disse o maior investidor da empresa.
A fusão da empresa não listada com a Gryphon Digital Mining deve ser finalizada em breve e o objetivo é que a nova companhia comece a ter ações negociadas na Nasdaq no início de setembro, de acordo com Asher Genoot, presidente-executivo da Hut 8, que detém 80% da American Bitcoin.
Os acionistas-âncora da listagem foram definidos, disse ele, acrescentando que os cofundadores da bolsa de criptomoedas Gemini, Tyler e Cameron Winklevoss, investiram na nova empresa.
A Gemini não comentou o assunto.
O cofundador da American Bitcoin, Eric Trump, seu irmão Donald Trump Jr e Hut 8, possuirão um total de 98% da entidade recém-formada, que manterá o nome American Bitcoin e terá ações negociadas sob o código ABTC.
"Em vez de abrir o capital diretamente via IPO, pensamos que haveria muito mais vantagens para o financiamento se tivéssemos uma empresa existente que já tivesse acesso a diferentes financiamentos também", disse Genoot à Reuters na conferência Bitcoin Asia em Hong Kong.
Eric Trump também está em Hong Kong e viajará para Tóquio no fim de semana para um evento da Metaplanet, uma empresa japonesa de títulos de bitcoin, disse Genoot.
A American Bitcoin está procurando ativos digitais para comprar em Hong Kong e no Japão para desenvolver seus negócios globais, informou o Financial Times há duas semanas.
Genoot disse que a American Bitcoin poderia assumir participações em empresas fora dos EUA para dar às pessoas acesso a ativos de bitcoin listados publicamente, já que alguns investidores foram impedidos de comprar ações listadas na Nasdaq.
"No momento, ainda é muito cedo. Portanto, não nos comprometemos com nada", disse ele.
Lançada em março de 2025 pela Hut 8, juntamente com Eric Trump e Donald Trump Jr., a American Bitcoin prometeu se tornar "a maior e mais eficiente mineradora de bitcoin pura do mundo".
A criação da empresa ocorre no momento em que os EUA aceleram a legislação relacionada à moedas digitais para apoiar o crescimento do setor sob o comando de Donald Trump.
Genoot disse que a nova empresa acumulará a criptomoeda por meio de mineração e compra.
"Em vez de apenas uma estratégia de aquisição em que as empresas levantam dinheiro para comprar bitcoin ou apenas uma empresa de mineração... nós oscilamos entre qual é o melhor retorno em momentos diferentes", disse ele.
A Hut 8, sediada em Miami, também era uma mineradora de criptomoedas, mas mudou seu foco para infraestrutura de energia e data centers depois de lançar a American Bitcoin com os filhos de Trump. A Hut 8 alugará centros de dados para a American Bitcoin, disse Genoot.
Os críticos do presidente Trump o acusaram de conflitos de interesse ao promover a indústria de criptomoedas em um momento em que sua família está envolvida no setor, alegações que a Casa Branca deixou de lado.
Genoot disse que os negócios da American Bitcoin não têm nada a ver com o governo dos EUA, e que Eric Trump está envolvido principalmente em estratégia.
