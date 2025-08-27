Secretário de Defesa dos EUA diz que cidadãos chineses não prestam mais serviços à nuvem do Pentágono

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse nesta quarta-feira que o Pentágono emitiu uma carta formal de preocupação depois de saber que a Microsoft estava usando cidadãos chineses para atender aos ambientes de nuvem do Pentágono, o que ele descreveu como "uma quebra de confiança".

"Estamos exigindo uma auditoria terceirizada do programa de escoltas digitais da Microsoft, incluindo o código e os envios feitos por cidadãos chineses", disse Hegseth em um vídeo publicado no X.

Após uma reportagem da publicação de jornalismo investigativo ProPublica, a Microsoft disse em julho que encerrou a prática de usar engenheiros baseados na China para fornecer suporte técnico aos militares dos EUA sob a supervisão de "acompanhantes digitais" dos EUA.