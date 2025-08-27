SAIBA MAIS-Como vai funcionar a TV 3.0, a nova geração de televisão no Brasil

A TV 3.0 passará por um longo período de implantação, com as primeiras transmissões comerciais previstas para 2026 em grandes capitais e durante a Copa do Mundo. Contudo, a tecnologia tem um prazo de transição de 10 a 15 anos para alcançar todo o país.

PÚBLICO-ALVO

A audiência que assiste a TV aberta poderá se beneficiar diretamente do novo sistema, à medida que a tecnologia seja implementada nas regiões. Já as empresas de conteúdo audiovisual terão acesso a novas fontes de receitas a partir de publicidade interativa e direcionada, além de contar com a integração de comércio eletrônico.

BENEFÍCIOS

De acordo com o governo federal, o novo sistema representa uma melhoria em todas as características, incluindo uma melhoria significativa na qualidade visual. Além disso, a tecnologia contará com ferramentas de acessibilidade e integração com a internet.

COMO VAI OCORRER