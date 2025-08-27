Nvidia prevê US$54 bi em receita no 3º tri

(Reuters) - A Nvidia previu nesta quarta-feira receita de terceiro trimestre acima das estimativas de Wall Street, ajudada por forte demanda por chips de inteligência artificial.

A líder do mercado de IA espera faturamento de US$54 bilhões, mais ou menos 2%, no terceiro trimestre, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$53,14 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

As ações da empresa mais valiosa do mundo, porém, caíram 5% após o fechamento dos mercados nesta quarta-feira. Os papéis acumularam alta de mais de 30% até agora em 2025, superando a valorização de quase 10% do índice S&P 500.