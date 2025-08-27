Dona do TikTok avalia app em mais de US$330 bilhões, dizem fontes

A expectativa é que a recompra seja lançada até o final do ano.

A operação ocorrerá no momento em que a ByteDance consolida sua posição como a maior empresa de mídia social do mundo em termos de receita, com o faturamento do segundo trimestre aumentando 25% em relação ao ano anterior, disseram as fontes.

Esse salto fez com que a receita da empresa no segundo trimestre atingisse cerca de US$48 bilhões, disseram duas das fontes, a maior parte proveniente do mercado chinês, uma vez que a empresa continua a enfrentar pressão política de Washington para vender suas operações nos Estados Unidos.

A ByteDance não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No primeiro trimestre, a receita da ByteDance cresceu para mais de US$43 bilhões, tornando-a a empresa de mídia social número 1 do mundo, superando os US$42,3 bilhões da Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, no período.

Ambas as empresas mantiveram um crescimento de receita acima de 20% no segundo trimestre, ajudadas por uma demanda robusta de publicidade.