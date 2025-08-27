Advogados de Musk tentam impedir que OpenAI obtenha documentos de oferta da Meta, segundo registro
(Reuters) - Os advogados de Elon Musk pediram a um juiz dos EUA que impedisse a OpenAI, proprietária da ChatGPT, de obter documentos da Meta relacionados a uma oferta anterior de US$97,4 bilhões pelos ativos da OpenAI, segundo um processo judicial.
A OpenAI disse na semana passada que Musk tentou incluir seu rival Mark Zuckerberg em sua oferta pela empresa de inteligência artificial no início deste ano, mas que o líder da Meta não aceitou.
A OpenAI então solicitou ao juiz que ordenasse à Meta a apresentação de documentos e comunicações relacionados a qualquer oferta pela empresa. A Meta pediu ao juiz que negasse o pedido, dizendo que deveria buscar documentos relevantes diretamente com Musk e sua startup de IA, a xAI.
Em um documento apresentado na terça-feira, os advogados de Musk disseram que a OpenAI já havia recebido documentos relacionados à oferta dele e de sua startup de IA. Eles acrescentaram que a "descoberta expansiva" da OpenAI era irrelevante para a fase atual do julgamento.
No entanto, os advogados da OpenAI e o presidente-executivo Sam Altman pediram ao juiz que rejeitasse as afirmações de Musk e disseram que não estavam buscando uma descoberta "expansiva" e "extensa" e que as solicitações relevantes de documentos eram direcionadas e "abrangem semanas, não anos".
"Os autores da ação tentaram explicar a ausência de documentos relacionados à oferta afirmando que suas comunicações eram principalmente orais. Se isso for verdade, então a necessidade de depoimentos - de Musk, de um representante da xAI e de outros co-ofertantes - é ainda mais premente", escreveram.
Um julgamento foi agendado para a primavera de 2026.
(Reportagem de Shubham Kalia em Bengaluru)
