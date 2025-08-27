Advogados de Musk tentam impedir que OpenAI obtenha documentos de oferta da Meta, segundo registro

(Reuters) - Os advogados de Elon Musk pediram a um juiz dos EUA que impedisse a OpenAI, proprietária da ChatGPT, de obter documentos da Meta relacionados a uma oferta anterior de US$97,4 bilhões pelos ativos da OpenAI, segundo um processo judicial.

A OpenAI disse na semana passada que Musk tentou incluir seu rival Mark Zuckerberg em sua oferta pela empresa de inteligência artificial no início deste ano, mas que o líder da Meta não aceitou.

A OpenAI então solicitou ao juiz que ordenasse à Meta a apresentação de documentos e comunicações relacionados a qualquer oferta pela empresa. A Meta pediu ao juiz que negasse o pedido, dizendo que deveria buscar documentos relevantes diretamente com Musk e sua startup de IA, a xAI.