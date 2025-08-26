Spotify anuncia recurso de mensagens para usuários gratuitos e premium

(Reuters) - Spotify começará a implementar um recurso de mensagens para os serviços de assinatura gratuita e premium, à medida que o gigante do streaming de música busca atrair mais usuários e afastar a concorrência.

O recurso de mensagens permitirá que os usuários conversem e compartilhem músicas com pessoas com quem interagiram no Spotify, informou a empresa sueca nesta terça-feira. Ele estará disponível em dispositivos móveis de usuários com 16 anos ou mais em mercados selecionados a partir desta semana.

O Spotify tinha um recurso de mensagens semelhante anteriormente, mas o removeu em 2017 devido ao baixo engajamento. Desta vez, a empresa está apostando no crescimento acentuado de assinantes nos últimos anos para reviver o recurso e conquistar participação de mercado.