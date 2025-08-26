Spotify anuncia recurso de mensagens para usuários gratuitos e premium

(Reuters) - Spotify começará a implementar um recurso de mensagens para os serviços de assinatura gratuita e premium, à medida que o gigante do streaming de música busca atrair mais usuários e afastar a concorrência.
O recurso de mensagens permitirá que os usuários conversem e compartilhem músicas com pessoas com quem interagiram no Spotify, informou a empresa sueca nesta terça-feira. Ele estará disponível em dispositivos móveis de usuários com 16 anos ou mais em mercados selecionados a partir desta semana.
O Spotify tinha um recurso de mensagens semelhante anteriormente, mas o removeu em 2017 devido ao baixo engajamento. Desta vez, a empresa está apostando no crescimento acentuado de assinantes nos últimos anos para reviver o recurso e conquistar participação de mercado.
A empresa tem se concentrado em aumentar as margens por meio de aumentos de preços e, ao mesmo tempo, equilibrar o crescimento de usuários em meio à intensificação da concorrência de rivais como Apple Music, Amazon Music e YouTube.
A empresa de streaming de música, que tinha 696 milhões de usuários ativos mensais no segundo trimestre, está investindo em novos recursos à medida que almeja 1 bilhão, de acordo com uma reportagem do Financial Times no domingo.
A plataforma vem expandindo sua biblioteca de conteúdo de vídeo, inclusive por meio de um programa de parceria que oferece opções de monetização para criadores de podcast.
(Reportagem de Zaheer Kachwala em Bengaluru)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.