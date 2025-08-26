Apple Watch não é um "produto neutro em termos de CO2", conclui tribunal alemão

A Apple baseou sua alegação de neutralidade de carbono em um projeto que opera no Paraguai para compensar as emissões por meio do plantio de árvores de eucalipto em terras arrendadas.

No entanto, o tribunal de Frankfurt afirmou que os arrendamentos de 75% da área do projeto não estavam garantidos para além de 2029 e que a empresa não podia garantir que esses contratos seriam prorrogados.

"Não há um futuro seguro para a continuação do projeto florestal", diz a declaração.

O grupo ambientalista Deutsche Umwelthilfe (DUH na sigla em alemão), que moveu o processo contra a Apple, afirmou que a decisão do tribunal é um sucesso contra a "lavagem verde".

"O suposto armazenamento de CO2 em plantações comerciais de eucalipto é limitado a apenas alguns anos, as garantias contratuais para o futuro não são suficientes e a integridade ecológica das áreas de monocultura não é garantida", disse em um comunicado o líder da DUH, Juergen Resch.

