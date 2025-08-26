iPhone 17 vem aí? Apple marca evento de lançamento para 9 de setembro

A Apple informou nesta terça-feira que vai realizar seu evento anual de outono em 9 de setembro, quando se espera que a empresa revele novos iPhones, relógios e outros dispositivos.
O evento será realizado no Steve Jobs Theater, no Apple Park, e servirá como uma vitrine para os esforços da empresa na integração da inteligência artificial em seus dispositivos.
O evento será acompanhado de perto por investidores receosos sobre a empresa estar perdendo terreno para rivais mais velozes na corrida para implementar a tecnologia de IA.
Segundo reportagens da mídia, a Apple também vai revelar uma versão mais fina do seu iPhone mais recente, possivelmente com a marca iPhone Air ecoando suas linhas iPad Air e MacBook Air.
A empresa também deve apresentar novos Apple Watches, iPad Pros atualizados e uma versão mais rápida do headset Vision Pro, de acordo com a Bloomberg News.
