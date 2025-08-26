iPhone 17 vem aí? Apple marca evento de lançamento para 9 de setembro

A Apple informou nesta terça-feira que vai realizar seu evento anual de outono em 9 de setembro, quando se espera que a empresa revele novos iPhones, relógios e outros dispositivos.

O evento será realizado no Steve Jobs Theater, no Apple Park, e servirá como uma vitrine para os esforços da empresa na integração da inteligência artificial em seus dispositivos.

O evento será acompanhado de perto por investidores receosos sobre a empresa estar perdendo terreno para rivais mais velozes na corrida para implementar a tecnologia de IA.