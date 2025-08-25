Trump salvou a Intel? Na verdade, não

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está injetando quase US$ 9 bilhões na Intel em troca de uma participação acionária de 9,9%. Mas o dinheiro - que a fabricante de chips em dificuldades deveria receber de qualquer forma, de acordo com uma lei de financiamento federal - não será suficiente para que seu negócio de fabricação de chips por contrato prospere, disseram analistas.
O que a Intel precisa é de clientes externos para seu processo de fabricação 14A de última geração - uma tarefa difícil, pelo menos no curto prazo.
O presidente-executivo da Intel, Lip Bu Tan, que assumiu o cargo em março, alertou no mês passado que a empresa pode ter que abandonar o negócio de produção sob contrato de chips se não conseguir nenhum grande cliente. "No futuro, nosso investimento no Intel 14A será baseado em compromissos confirmados com clientes", disse ele.
Kinngai Chan, analista da Summit Insights, destacou a lógica econômica da mensagem de Tan: "A Intel deve garantir um volume suficiente de clientes para entrar em produção para seus nós 18A e 14A para tornar seu braço de fundição economicamente viável", disse ele, referindo-se aos processos de fabricação da Intel.
"Não acreditamos que qualquer investimento do governo mudará o destino de seu braço de fundição se eles não conseguirem garantir clientes suficientes."
A fabricante de chips, que já foi sinônimo de proeza norte-americana na fabricação de chips, tropeçou devido a anos de erros de gestão, cedendo sua liderança na fabricação para a TSMC de Taiwan e perdendo a corrida por chips de inteligência artificial para a Nvidia.
Agora, em um impasse, a Intel precisa provar que é capaz de fabricar chips avançados para atrair clientes. A Reuters informou que o atual processo 18A da Intel - menos avançado que o 14A - está enfrentando problemas com o rendimento, a medida de quantos chips impressos são bons o suficiente para serem disponibilizados aos clientes.
As grandes fábricas de chips, incluindo a TSMC, arcam com o custo do baixo rendimento durante as primeiras iterações do processo quando trabalham com clientes como a Apple. Para a Intel, que registrou perdas líquidas por seis trimestres consecutivos, é difícil fazer isso e ainda obter lucro.
"Se o rendimento for ruim, os novos clientes não usarão a Intel Foundry, portanto, isso realmente não consertará o aspecto técnico da empresa", disse Ryuta Makino, analista da Gabelli Funds, que detém ações da Intel.
Makino, que acredita que a Intel pode, em última instância, produzir chips com rendimentos ideais, vê o acordo como um resultado líquido negativo para a Intel em comparação com o simples recebimento do financiamento nos termos da Lei CHIPS, conforme prometido originalmente durante o governo Biden.
"Não se trata de dinheiro grátis", disse ele.
O governo federal não ocupará um assento na diretoria da Intel e concordou em votar com a diretoria da empresa em questões que precisam da aprovação dos acionistas, disse a Intel. Mas esse acordo de votação vem com "exceções limitadas" e o governo está recebendo as ações da Intel com um desconto de 17,5% em relação ao preço de fechamento na sexta-feira.
A participação fará com que o governo dos EUA se torne o maior acionista da Intel, embora nem Trump nem a Intel tenham divulgado quando a transação será realizada.
As ações da Intel fecharam em alta de 5,5% na sexta-feira com a notícia da participação acionária do governo, mas caíram 1% nas negociações pós-mercado depois que a fabricante de chips detalhou os termos do acordo. Elas subiram 23% até agora neste ano, já que Tan anunciou grandes cortes de pessoal.
"Apetite marginalmente mais fraco"
O investimento, a mais recente intervenção extraordinária da Casa Branca em uma empresa dos EUA, é consistente com o desejo do presidente de aumentar a produção doméstica e trazer de volta os empregos. Isso ocorre após os comentários de Trump no início deste mês, chamando Tan de "altamente conflituoso" devido a seus vínculos com empresas chinesas e exigindo sua renúncia. No entanto, Trump logo mudou de ideia em relação a Tan.
Alguns analistas dizem que a Intel poderia se beneficiar do apoio do governo, inclusive na construção de fábricas.
A Intel disse que está investindo mais de US$ 100 bilhões para expandir suas fábricas nos EUA e espera iniciar a produção de chips de alto volume ainda este ano em sua fábrica no Arizona.
"Ter acesso a capital e um novo proprietário parcial que queira ver você ter sucesso são importantes", disse Peter Tuz, presidente da Chase Investment Counsel.
O investimento de US$ 8,9 bilhões do governo se soma aos US$ 2,2 bilhões em subsídios que a Intel recebeu até o momento, perfazendo um investimento total de US$ 11,1 bilhões, disse a Intel em um comunicado.
O governo também receberá uma garantia de cinco anos, a US$ 20 por ação, para um adicional de 5% das ações da Intel, que poderá ser exercida se a Intel deixar de possuir pelo menos 51% do negócio de fundição.
Por um lado, uma participação do governo poderia ser vista como um forte sinal de que a Intel é "grande demais para falir". Por outro lado, as pessoas estão preocupadas com as possíveis implicações de governança e como isso pode afetar a capacidade da empresa de agir no melhor interesse dos acionistas", Andy Li, analista sênior da CreditSights.
"A empresa não está recebendo financiamento incremental do governo... isso indica um apetite um pouco mais fraco do governo dos EUA para fornecer apoio."
O investimento segue uma infusão de US $2 bilhões da SoftBank anunciada no início desta semana.
"Este é um grande negócio para os Estados Unidos e, também, um grande negócio para a Intel. Construir semicondutores e chips de ponta, que é o que a Intel faz, é fundamental para o futuro de nossa nação", disse Trump na sexta-feira.
