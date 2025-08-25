Trump salvou a Intel? Na verdade, não

Kinngai Chan, analista da Summit Insights, destacou a lógica econômica da mensagem de Tan: "A Intel deve garantir um volume suficiente de clientes para entrar em produção para seus nós 18A e 14A para tornar seu braço de fundição economicamente viável", disse ele, referindo-se aos processos de fabricação da Intel.

"Não acreditamos que qualquer investimento do governo mudará o destino de seu braço de fundição se eles não conseguirem garantir clientes suficientes."

A fabricante de chips, que já foi sinônimo de proeza norte-americana na fabricação de chips, tropeçou devido a anos de erros de gestão, cedendo sua liderança na fabricação para a TSMC de Taiwan e perdendo a corrida por chips de inteligência artificial para a Nvidia.

Agora, em um impasse, a Intel precisa provar que é capaz de fabricar chips avançados para atrair clientes. A Reuters informou que o atual processo 18A da Intel - menos avançado que o 14A - está enfrentando problemas com o rendimento, a medida de quantos chips impressos são bons o suficiente para serem disponibilizados aos clientes.

As grandes fábricas de chips, incluindo a TSMC, arcam com o custo do baixo rendimento durante as primeiras iterações do processo quando trabalham com clientes como a Apple. Para a Intel, que registrou perdas líquidas por seis trimestres consecutivos, é difícil fazer isso e ainda obter lucro.

"Se o rendimento for ruim, os novos clientes não usarão a Intel Foundry, portanto, isso realmente não consertará o aspecto técnico da empresa", disse Ryuta Makino, analista da Gabelli Funds, que detém ações da Intel.