Tecnologias concorrentes de baterias moldam indústria do carro elétrico

(Reuters) - Startups de todo o mundo estão correndo para desenvolver novas tecnologias de bateria que usam materiais como sódio e enxofre ou outros produtos químicos inovadores, com o objetivo de cortar custos e reduzir a dependência de alguns minerais essenciais para abastecer veículos elétricos.

A China é responsável por 85% da produção global de células de bateria e 90% do processamento de matérias-primas usadas em duas variantes de íons de lítio que dominam o mercado atual de carros elétricos. A tecnologia de baterias está evoluindo rapidamente, mas o princípio básico permanece inalterado, com três componentes principais: um cátodo, um ânodo e um eletrólito.

Enquanto as montadoras de veículos avaliam opções de longo prazo, aqui está uma lista dos vários tipos de baterias atualmente em uso ou em desenvolvimento.