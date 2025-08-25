Ligação da Intel com governo dos EUA pode prejudicar vendas internacionais

A Intel anunciou nesta segunda-feira que a participação de 10% do governo dos Estados Unidos na fabricante de chips pode representar riscos para seus negócios, desde poder prejudicar vendas internacionais até limitar a capacidade da empresa de garantir futuros subsídios governamentais.
A empresa apresentou os novos "fatores de risco" depois que o governo decidiu converter os subsídios governamentais em uma participação acionária na Intel, a mais recente intervenção extraordinária do governo dos EUA em uma empresa do país.
É incerto se esse acordo pode resultar em outras entidades governamentais tentando converter seus subsídios existentes em investimentos em ações ou se elas podem não estar dispostas a apoiar futuros subsídios, disse a empresa.
As ações da Intel serão compradas com os US$5,7 bilhões em concessões não pagas da Lei CHIPS da era Biden e US$3,2 bilhões concedidos à Intel para o programa Secure Enclave, também concedido pelo antecessor de Trump, o presidente democrata Joe Biden.
"Na medida máxima permitida pela lei aplicável", as obrigações da Intel sob o CHIPS Act serão consideradas cumpridas, exceto o programa Secure Enclave, de acordo com o documento.
A transação deve ser concluída em 26 de agosto.
Os negócios da Intel fora dos EUA também podem ser afetados pelo fato de o governo dos EUA ser um acionista importante, pois isso poderia sujeitar a empresa a regulamentações ou restrições adicionais, como leis de subsídios estrangeiros em outros países, segundo o documento.
As vendas fora dos EUA representaram 76% de sua receita para o ano fiscal encerrado em 28 de dezembro de 2024, enquanto a receita da China contribuiu com 29% da receita total.
O acordo de Trump com a Intel veio após a reunião do presidente-executivo, Lip-Bu Tan, com o presidente norte-americano, que exigiu sua renúncia por causa de laços dele com empresas chinesas.
A empresa também disse que as ações a serem emitidas para o governo dos EUA com um desconto em relação ao preço de mercado atual são diluidoras para os acionistas existentes.
O governo está comprando ações da Intel com um desconto de US$4 em relação ao preço de fechamento das ações da Intel de US$24,80 na sexta-feira.
A participação do governo também reduz a influência de voto de outros acionistas, enquanto seus poderes adicionais substanciais sobre leis e regulamentações que afetam a Intel podem limitar a capacidade da Intel de buscar transações que beneficiem os acionistas, disse o documento.
(Por Arsheeya Bajwa)
