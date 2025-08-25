Ligação da Intel com governo dos EUA pode prejudicar vendas internacionais

As ações da Intel serão compradas com os US$5,7 bilhões em concessões não pagas da Lei CHIPS da era Biden e US$3,2 bilhões concedidos à Intel para o programa Secure Enclave, também concedido pelo antecessor de Trump, o presidente democrata Joe Biden.

"Na medida máxima permitida pela lei aplicável", as obrigações da Intel sob o CHIPS Act serão consideradas cumpridas, exceto o programa Secure Enclave, de acordo com o documento.

A transação deve ser concluída em 26 de agosto.

Os negócios da Intel fora dos EUA também podem ser afetados pelo fato de o governo dos EUA ser um acionista importante, pois isso poderia sujeitar a empresa a regulamentações ou restrições adicionais, como leis de subsídios estrangeiros em outros países, segundo o documento.

As vendas fora dos EUA representaram 76% de sua receita para o ano fiscal encerrado em 28 de dezembro de 2024, enquanto a receita da China contribuiu com 29% da receita total.

O acordo de Trump com a Intel veio após a reunião do presidente-executivo, Lip-Bu Tan, com o presidente norte-americano, que exigiu sua renúncia por causa de laços dele com empresas chinesas.