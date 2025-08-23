China propõe regras sobre preços de plataformas de internet

XANGAI (Reuters) - A China propôs neste sábado regras para preços de plataformas que vendem bens ou serviços na internet, buscando comentários públicos após uma série de reclamações de comerciantes e consumidores sobre preços injustos ou enganosos.

O projeto busca incentivar a transparência e a justiça de preços, afirmou a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma em um comunicado.

Aqueles que operam nessas plataformas devem "concordar e alterar os preços por meios padronizados, como contratos e pedidos", disse a comissão.