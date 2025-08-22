Trump diz que Intel aceitou acordo para EUA terem 10% da empresa

O governo dos Estados Unidos assumirá uma participação de 10% na Intel em um acordo com a fabricante de chips em dificuldades, disse o presidente norte-americano, Donald Trump, nesta sexta-feira, marcando a mais recente intervenção extraordinária em assuntos corporativos.

A Intel, cujas ações subiam mais de 6%, não quis comentar.

O acordo marca uma clara mudança de direção que acontece algumas semanas depois que Trump pediu a renúncia do presidente-executivo da Intel, Lip-Bu Tan, por causa de laços "altamente conflituosos" com empresas chinesas.