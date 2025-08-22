Nokia processa Paramount por patentes de streaming de vídeo nos EUA

(Reuters) - A empresa finlandesa de tecnologia Nokia processou a Paramount Skydance no tribunal federal de Delaware por supostamente infringir várias patentes que abrangem a tecnologia de streaming de vídeo, de acordo com uma queixa tornada pública nesta sexta-feira.

A Nokia afirmou no processo que os serviços Paramount+, Pluto TV, BET+ e outros serviços de streaming da Paramount violam seus direitos de patente em tecnologia relacionada à codificação e decodificação de streaming de vídeo. A empresa também apresentou uma queixa relacionada contra a Paramount no Brasil na quinta-feira, de acordo com um porta-voz da Nokia.

A Nokia também processou a Acer, a Asus e a Hisense este ano por infringir suas patentes de streaming de vídeo. Ela resolveu disputas relacionadas com a Amazon e a HP sob termos confidenciais.