Nokia processa Paramount por patentes de streaming de vídeo nos EUA

(Reuters) - A empresa finlandesa de tecnologia Nokia processou a Paramount Skydance no tribunal federal de Delaware por supostamente infringir várias patentes que abrangem a tecnologia de streaming de vídeo, de acordo com uma queixa tornada pública nesta sexta-feira.
A Nokia afirmou no processo que os serviços Paramount+, Pluto TV, BET+ e outros serviços de streaming da Paramount violam seus direitos de patente em tecnologia relacionada à codificação e decodificação de streaming de vídeo. A empresa também apresentou uma queixa relacionada contra a Paramount no Brasil na quinta-feira, de acordo com um porta-voz da Nokia.
A Nokia também processou a Acer, a Asus e a Hisense este ano por infringir suas patentes de streaming de vídeo. Ela resolveu disputas relacionadas com a Amazon e a HP sob termos confidenciais.
Os porta-vozes da Paramount não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre a queixa na sexta-feira.
"Nossa preferência é evitar litígios, mas a Paramount nos deixou sem escolha", disse a Nokia em um comunicado na sexta-feira.
A Nokia disse na queixa que sua tecnologia patenteada permite a compressão de arquivos de vídeo brutos para streaming. Ela alegou que a tecnologia de streaming da Paramount infringe 13 de suas patentes.
De acordo com a denúncia, a Nokia começou a negociar uma possível licença com a Paramount em 2022, mas as empresas não conseguiram chegar a um acordo. O processo solicita uma quantia não especificada de danos monetários.
(Reportagem de Blake Brittain em Washington)
