Musk procurou ajuda de Zuckerberg para oferta de quase US$100 bi por OpenAI

Musk, cuja xAI concorre com a OpenAI, não pôde ser contatado imediatamente para comentar o assunto. A xAI não se manifestou.

A OpenAI solicitou a um juiz federal dos EUA uma ordem para a Meta produzir documentos e comunicações relacionados a qualquer oferta de compra da OpenAI, e aqueles "referentes a qualquer reestruturação ou recapitalização real ou potencial da OpenAI".

"As comunicações da Meta com outros interessados, ou comunicações internas, incluindo aquelas que refletem discussões com Musk ou outros licitantes, também esclareceriam as motivações da oferta", disse a OpenAI, chamando Musk e Meta de dois de seus concorrentes mais importantes.

A Meta, no mesmo processo judicial, disse que a OpenAI deveria buscar quaisquer documentos relevantes diretamente com Musk e sua startup de IA, e pediu ao juiz que negasse a moção da OpenAI.

"As próprias comunicações da Meta com relação à reestruturação ou recapitalização da OpenAI (mesmo que restritas) não são relevantes para esta ação", acrescentou a Meta no processo judicial.

No início de agosto, a juíza distrital dos EUA, Yvonne Gonzalez Rogers, decidiu que Musk deve enfrentar as alegações da OpenAI de que o bilionário, por meio de declarações à imprensa, publicações em mídias sociais, ações judiciais e "uma oferta falsa pelos ativos da OpenAI", tentou prejudicar a startup de IA.