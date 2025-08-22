Meta assina contrato de mais de US$10 bi com Google, diz fonte

(Reuters) - O Google fechou um acordo de computação em nuvem de seis anos com a Meta no valor de mais de US$10 bilhões, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters na quinta-feira.
Segundo o acordo, a Meta usará os servidores, armazenamento, rede e outros serviços do Google Cloud, disse a fonte, que pediu para não ser identificada porque as discussões são confidenciais.
O Google e a Meta não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
A notícia vem após os comentários do presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, em julho, de que a empresa gastaria centenas de bilhões de dólares para construir vários centros de dados de inteligência artificial.
No mês passado, a empresa elevou o limite inferior de sua previsão anual de despesas de capital em US$2 bilhões, para uma faixa de US$66 bilhões a US$72 bilhões.
A Meta está buscando parceiros externos para ajudá-la a financiar a enorme infraestrutura necessária para alimentar a IA, descarregando US$2 bilhões em ativos de data center, a empresa divulgou em um documento no início deste mês.
Em junho, a Reuters informou que a OpenAI estava planejando adicionar o serviço Google Cloud da Alphabet para atender às suas necessidades crescentes de capacidade de computação, uma colaboração surpreendente entre dois concorrentes proeminentes no setor de inteligência artificial.
(Reportagem de Sayantani Ghosh em San Francisco e Angela Christy em Bengaluru; reportagem adicional de Yazhini MV e Mrinmay Dey em Bengaluru)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.