Meta assina contrato de mais de US$10 bi com Google, diz fonte

(Reuters) - O Google fechou um acordo de computação em nuvem de seis anos com a Meta no valor de mais de US$10 bilhões, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters na quinta-feira.

Segundo o acordo, a Meta usará os servidores, armazenamento, rede e outros serviços do Google Cloud, disse a fonte, que pediu para não ser identificada porque as discussões são confidenciais.

O Google e a Meta não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.