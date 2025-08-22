Eventual dificuldade em acesso de brasileiros aos EUA pode impactar roaming, diz presidente da TIM

O governo norte-americano anunciou na quinta-feira que mantém uma análise de mais de 55 milhões de estrangeiros que possuem vistos válidos para os EUA, incluindo os que já receberam permissão para entrar no país, com o objetivo de identificar possíveis violações que possam resultar em deportações.

A Casa Branca também informou nessa semana que o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA passará a considerar manifestações de "antiamericanismo" como critério nas análises de solicitações de visto.

"A gente pode ser impactado pelo roaming...O roaming tem um peso pequeno para nós, mas (é) crescente, porque formatamos toda nossa oferta no pós-pago e controle para ter roaming", disse Griselli em entrevista à Reuters no evento do Lide.

"Por enquanto, não vemos impacto, mas se houver uma restrição muito grande, será algo a menos que nós teremos", acrescentou o executivo.

Na semana passada, a maior agência de viagens do Brasil, CVC, citou que incertezas sobre a política de imigração dos EUA atingiram a demanda por viagens para o país e ajudaram a pressionar o resultado da empresa no primeiro semestre.

Com relação às tarifas dos EUA sobre o Brasil, Griselli afirmou que o impacto sobre o setor de telecomunicações é limitado e que fatores macroeconômicos como câmbio, inflação, juros e mercado de trabalho têm influência mais significativa.