Trump vai nomear Gebbia, cofundador do Airbnb, para reformular sites do governo

Por Courtney Rozen e Bhargav Acharya e Christian Martinez e Alexandra Alper
(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai nomear Joe Gebbia, cofundador do Airbnb, para liderar uma equipe encarregada de reformular os serviços digitais do governo, de acordo com duas autoridades familiarizadas com o assunto, como parte de sua meta de transformar as agências federais em nome da eficiência.
Trump assinou um decreto que cria o Estúdio Nacional de Design para melhorar a "usabilidade e a estética" dos serviços digitais federais. Trump nomeou Gebbia como diretor de design. Ele se reportará à chefe de equipe da Casa Branca, Susie Wiles.
Desde que assumiu o cargo, Trump tem remodelado os órgãos federais. Gebbia, que se juntou ao governo este ano, irá ajudar a liderar a próxima fase desse esforço como diretor de design.
O bilionário e ex-conselheiro de Trump, Elon Musk, liderou o projeto inicial para remodelar o governo em nome da eficiência, chamado Doge. A iniciativa envolveu cortar empregos, fechar departamentos e recuperar financiamento para alcançar os objetivos políticos de Trump.
Em 2021, o ex-presidente norte-americano Joe Biden estabeleceu uma meta semelhante para tornar os sites do governo mais fáceis de usar. O governo Trump interrompeu alguns projetos para alcançar isso, incluindo a ferramenta gratuita do IRS para declarar impostos diretamente na agência. O ex-comissário do IRS, Billy Long, disse em julho que a agência eliminaria esse programa. Long deixou a agência em agosto.
O Estúdio Nacional de Design de Trump será fechado em três anos, de acordo com o decreto. O estúdio aconselhará as agências sobre como reduzir custos de design duplicados e usar design padronizado em sites onde as pessoas interagem com o governo, segundo o decreto.
(Reportagem de Christian Martinez e Bhargav Acharya)
