Trump vai nomear Gebbia, cofundador do Airbnb, para reformular sites do governo

Desde que assumiu o cargo, Trump tem remodelado os órgãos federais. Gebbia, que se juntou ao governo este ano, irá ajudar a liderar a próxima fase desse esforço como diretor de design.

O bilionário e ex-conselheiro de Trump, Elon Musk, liderou o projeto inicial para remodelar o governo em nome da eficiência, chamado Doge. A iniciativa envolveu cortar empregos, fechar departamentos e recuperar financiamento para alcançar os objetivos políticos de Trump.

Em 2021, o ex-presidente norte-americano Joe Biden estabeleceu uma meta semelhante para tornar os sites do governo mais fáceis de usar. O governo Trump interrompeu alguns projetos para alcançar isso, incluindo a ferramenta gratuita do IRS para declarar impostos diretamente na agência. O ex-comissário do IRS, Billy Long, disse em julho que a agência eliminaria esse programa. Long deixou a agência em agosto.

O Estúdio Nacional de Design de Trump será fechado em três anos, de acordo com o decreto. O estúdio aconselhará as agências sobre como reduzir custos de design duplicados e usar design padronizado em sites onde as pessoas interagem com o governo, segundo o decreto.

(Reportagem de Christian Martinez e Bhargav Acharya)