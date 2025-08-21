Startup chinesa de IA DeepSeek lança modelo atualizado com suporte a chips domésticos

PEQUIM (Reuters) - A startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek lançou nesta quinta-feira uma atualização do modelo V3 que, segundo a empresa, tem um recurso que pode otimizá-lo para chips fabricados na China, além de velocidades de processamento mais rápidas.
O foco na compatibilidade com processadores domésticos pode indicar que os modelos de IA da DeepSeek estão sendo posicionados para trabalhar com o ecossistema emergente de semicondutores da China, à medida que Pequim se esforça para substituir a tecnologia dos EUA diante das restrições de exportação de Washington.
A atualização do modelo V3 da DeepSeek segue duas outras renovações recentes de seus modelos principais - uma atualização do R1 em maio e um aprimoramento do V3 em março.
Para suporte a chips domésticos, a DeepSeek disse em que o formato de precisão UE8M0 FP8 do modelo DeepSeek-V3.1 é otimizado para "chips domésticos de próxima geração a serem lançados em breve".
A empresa não identificou quais modelos ou fabricantes de chips específicos seriam compatíveis.
O FP8, ou ponto flutuante de 8 bits, é um formato de processamento de dados que permite que os modelos de IA operem com mais eficiência, usando menos memória e executando comandos mais rapidamente do que os métodos tradicionais.
O DeepSeek-V3.1 apresenta uma estrutura de inferência híbrida que permite que o modelo opere nos modos de raciocínio e não raciocínio, disse a empresa.
Os usuários podem alternar entre esses modos usando um botão "deep thinking" no aplicativo oficial da empresa e na plataforma da Web, que agora executam a versão V3.1.
A empresa também ajustará o preço para uso da API do modelo, uma plataforma que permite que os desenvolvedores de outros aplicativos e produtos da Web integrem seus modelos de IA, a partir de 6 de setembro.
