Startup chinesa de IA DeepSeek lança modelo atualizado com suporte a chips domésticos

Para suporte a chips domésticos, a DeepSeek disse em que o formato de precisão UE8M0 FP8 do modelo DeepSeek-V3.1 é otimizado para "chips domésticos de próxima geração a serem lançados em breve".

A empresa não identificou quais modelos ou fabricantes de chips específicos seriam compatíveis.

O FP8, ou ponto flutuante de 8 bits, é um formato de processamento de dados que permite que os modelos de IA operem com mais eficiência, usando menos memória e executando comandos mais rapidamente do que os métodos tradicionais.

O DeepSeek-V3.1 apresenta uma estrutura de inferência híbrida que permite que o modelo opere nos modos de raciocínio e não raciocínio, disse a empresa.

Os usuários podem alternar entre esses modos usando um botão "deep thinking" no aplicativo oficial da empresa e na plataforma da Web, que agora executam a versão V3.1.

A empresa também ajustará o preço para uso da API do modelo, uma plataforma que permite que os desenvolvedores de outros aplicativos e produtos da Web integrem seus modelos de IA, a partir de 6 de setembro.