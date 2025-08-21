Microsoft reduz acesso chinês ao sistema de alerta cibernético

WASHINGTON (Reuters) - A Microsoft informou na quarta-feira que reduziu o acesso de algumas empresas chinesas ao sistema de alerta antecipado para vulnerabilidades de segurança cibernética, após especulações de que Pequim estaria envolvida em uma campanha de hacking contra os servidores SharePoint da empresa.

As novas restrições vêm na esteira das tentativas de invasão do mês passado contra os servidores SharePoint da Microsoft. Isso levantou suspeitas entre vários especialistas em segurança cibernética de que houve um vazamento no Programa de Proteções Ativas da Microsoft (MAPP na sigla em inglês), que a Microsoft usa para ajudar os fornecedores de segurança em todo o mundo, inclusive na China, a conhecer as ameaças cibernéticas antes do público em geral para que possam se defender melhor contra os hackers.

Pequim negou envolvimento em qualquer invasão ao SharePoint.