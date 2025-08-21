Google avança com IA em celulares enquanto Apple prepara novo iPhone

Na sua conferência de desenvolvedores em junho, a Apple moderou suas promessas de IA um ano após não conseguir entregar atualizações da tecnologia para produtos importantes como a Siri. A Apple deve lançar sua nova linha de iPhones neste outono do Hemisfério Norte, em setembro.

Embora as atualizações de hardware do Google tenham sido modestas em comparação com sua ousada atualização em 2024, a empresa manteve seu progresso em relação à sua ambição declarada de desenvolver um assistente de IA universal.

Traseira dos celulares Google PIxel, 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro Fold Imagem: Brendan McDermid/Reuters

"Temos os melhores modelos, temos o melhor assistente de IA, e isso significa que isso pode desbloquear muita utilidade no seu telefone," disse Osterloh.

Os novos recursos de IA que estão sendo lançados com a linha Pixel 10 incluem um "coach" no aplicativo de câmera para ajudar os usuários a tirarem fotos melhores e um assistente que exibe informações relevantes sem a solicitação explícita do usuário, como mostrar um email de confirmação de voo quando eles ligam para uma companhia aérea.

Os preços, começando em US$ 799 para o modelo básico e US$ 1.799 para o modelo dobrável, seguiram os mesmos, apesar das preocupações de que alguns smartphones pudessem sofrer aumentos drásticos de preços devido às tarifas dos Estados Unidos.