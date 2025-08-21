Apple aumenta preço de assinatura do streaming Apple TV+ para US$12,99 

Por Juby Babu
(Reuters) - A Apple vai aumentar em US$3 o preço do seu serviço de streaming Apple TV+ a partir desta quinta-feira, seguindo medida semelhante adotada pelo streaming da NBCUniversal, Peacock, de propriedade da Comcast.
O serviço de streaming sem anúncios da Apple agora passará a custar US$12,99 por mês para novos assinantes nos Estados Unidos e em alguns mercados internacionais, informou a Apple em um comunicado. Anteriormente, o valor era de US$9,99.
No plano anual, o preço da assinatura permanece o mesmo, assim como o do Apple One, que agrega a Apple TV+ a serviços como o iCloud e o Apple Music, entre outros.
A Apple TV+ é reconhecida pela série "Ruptura", que recebeu 27 indicações ao Emmy este ano, e por programas originais populares como "Ted Lasso" e "The Morning Show".
A rede de streaming, no entanto, tem ficado atrás das rivais Netflix, Disney+ e o Prime Video, da Amazon, em termos de número de assinantes.
A fabricante do iPhone não detalha o número de assinantes da Apple TV+, mas segundo cinco analistas consultados pela Visible Alpha, a expectativa é de que a empresa tenha alcançado 40,4 milhões de assinantes ao final de 2024.
A Netflix, em comparação, tinha mais de 300 milhões de assinantes pagos no final do ano passado.
A última vez que a Apple aumentou o preço da Apple TV+ em US$3 foi em outubro de 2023.
Em julho, o streaming da NBCUniversal, Peacock, aumentou em US$3 os preços dos seus planos premium plus e com anúncios.
