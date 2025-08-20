Sony aumenta preços do PlayStation 5 nos EUA em meio a incerteza das tarifas

(Reuters) - A Sony aumentará os preços de seus consoles PlayStation 5 nos Estados Unidos em cerca de US$50 a partir de quinta-feira, no momento em que o conglomerado japonês vive uma lenta recuperação no mercado de videogames, enquanto as tarifas dos EUA ameaçam aumentar os custos.

Todos os três consoles PlayStation 5 terão um aumento de preço semelhante, com a versão mais cara do PS5 Pro prevista para custar US$749,99, disse a empresa em um comunicado na quarta-feira.

As mudanças de preço ocorrem depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas abrangentes sobre as importações de centros globais de fabricação, como China e Japão, levando a temores de interrupções na cadeia de suprimentos e altos custos de materiais.