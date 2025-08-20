Sony aumenta preços do PlayStation 5 nos EUA em meio a incerteza das tarifas

(Reuters) - A Sony aumentará os preços de seus consoles PlayStation 5 nos Estados Unidos em cerca de US$50 a partir de quinta-feira, no momento em que o conglomerado japonês vive uma lenta recuperação no mercado de videogames, enquanto as tarifas dos EUA ameaçam aumentar os custos.
Todos os três consoles PlayStation 5 terão um aumento de preço semelhante, com a versão mais cara do PS5 Pro prevista para custar US$749,99, disse a empresa em um comunicado na quarta-feira.
As mudanças de preço ocorrem depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas abrangentes sobre as importações de centros globais de fabricação, como China e Japão, levando a temores de interrupções na cadeia de suprimentos e altos custos de materiais.
A Sony havia aumentado os preços de seus consoles em vários mercados europeus em abril. O rival Xbox também aumentou os preços de seus consoles e acessórios nos EUA, Europa, Austrália e Reino Unido um mês depois.
Esperava-se que os consoles fossem um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado de videogames este ano, devido ao lançamento de títulos premium, como o "Grand Theft Auto VI", da Take-Two Interactive, e o Switch 2,, da Nintendo.
Mas os aumentos de preços dos consoles e o adiamento do aguardado "GTA VI" para o próximo ano lançaram algumas dúvidas sobre o ritmo de crescimento do setor.
A Sony disse nesta quarta-feira que não há mudanças de preços para outros mercados e que os preços dos acessórios do PlayStation 5 permanecem inalterados.
(Reportagem de Zaheer Kachwala em Bengaluru)
