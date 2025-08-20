Google vai permitir que desenvolvedores na Europa ofereçam ofertas fora da loja

O Google, da Alphabet, informou nesta terça-feira que vai tornar mais fácil para desenvolvedores de aplicativos direcionar clientes a outros canais fora do Google, após o órgão de fiscalização da concorrência da União Europeia acusar a empresa de violar as regulações da UE.

Em março, o Google foi alvo de duas acusações de violação a Lei de Mercados Digitais (DMA) da UE, que busca conter o poder das grandes empresas de tecnologia.

Desde o início de 2024, o Google tem estado na mira da Comissão Europeia. A discussão é se a empresa restringe os desenvolvedores de aplicativos de informar os usuários sobre ofertas fora de sua loja de apps, o Google Play, e se favorece seus serviços de pesquisa verticais, como o Google Flights.