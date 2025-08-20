Google paga US$ 30 milhões por ter violado privacidade de menores no YouTube

A unidade da Alphabet concordou em 2019 em pagar US$ 170 milhões em multas e mudar algumas práticas para resolver acusações semelhantes da Comissão Federal de Comércio dos EUA e da procuradora-geral de Nova York, Letitia James. Alguns críticos consideraram esse acordo muito brando.

O Google não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários nesta terça-feira. Os advogados dos autores não responderam imediatamente a solicitações semelhantes.

Os pais ou responsáveis por 34 crianças acusaram o Google de violar dezenas de leis estaduais ao permitir que provedores de conteúdo atraíssem as crianças com desenhos animados, canções infantis e outros conteúdos para ajudar a coletar informações pessoais, mesmo após o acordo de 2019.

A juíza indeferiu reivindicações contra os provedores de conteúdo — incluindo Hasbro, Mattel, Cartoon Network e DreamWorks Animation — em janeiro, citando a falta de provas que os vinculassem à suposta coleta de dados do Google.

A ação proposta abrange crianças norte-americanas com menos de 13 anos que assistiram ao YouTube entre 1º de julho de 2013 e 1º de abril de 2020.

Os advogados dos autores disseram que pode haver entre 35 milhões e 45 milhões de integrantes na ação coletiva.