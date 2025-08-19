Órgãos do setor financeiro pedem mudanças em regras de criptomoedas para bancos

Em uma carta aberta ao comitê, vários grupos do setor financeiro disseram que o mercado de criptomoedas mudou desde 2022, tornando as regras muito conservadoras.

Embora o mercado de criptomoedas continue sendo uma pequena parte do sistema financeiro geral, ele cresceu rapidamente nos últimos anos, com os preços das moedas digitais atingindo níveis recordes. Além disso, ele também está cada vez mais conectado aos principais mercados financeiros.

Os bancos estão tentando aproveitar uma mudança no ambiente regulatório nos EUA, onde o presidente Donald Trump adotou uma abordagem pró-cripto. Este ano, os órgãos reguladores dos EUA facilitaram a participação dos bancos em atividades relacionadas a moedas digitais.

"Os padrões de qualificação restritivos do Cryptoasset Standard, combinados com tratamentos punitivos de capital de risco de crédito e de mercado, efetivamente tornam antieconômica a participação significativa dos bancos no mercado de criptoativos", diz a carta.

A mensagem pede que o comitê "pause temporariamente" a implementação dos novos padrões, busque novas informações e considere alterações.

Os signatários incluem a Associação Global de Mercados Financeiros, o Instituto de Finanças Internacionais e a Associação Internacional de Swaps e Derivativos - que fazem lobby para o setor financeiro convencional - bem como grupos do setor de criptomoedas.