Órgãos do setor financeiro pedem mudanças em regras de criptomoedas para bancos

Por Elizabeth Howcroft
(Reuters) - Um grupo de órgãos do setor financeiro está pedindo que regras prestes a entrar em vigor sobre o mercado de criptomoedas sejam revistas sob pena de dificultarem a participação dos bancos no setor.
O Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, que compreende reguladores e bancos centrais dos principais centros financeiros do mundo, aprovou um conjunto de padrões em 2022 sobre como os bancos devem gerenciar e divulgar riscos em torno de sua exposição a ativos digitais.
Em uma carta aberta ao comitê, vários grupos do setor financeiro disseram que o mercado de criptomoedas mudou desde 2022, tornando as regras muito conservadoras.
Embora o mercado de criptomoedas continue sendo uma pequena parte do sistema financeiro geral, ele cresceu rapidamente nos últimos anos, com os preços das moedas digitais atingindo níveis recordes. Além disso, ele também está cada vez mais conectado aos principais mercados financeiros.
Os bancos estão tentando aproveitar uma mudança no ambiente regulatório nos EUA, onde o presidente Donald Trump adotou uma abordagem pró-cripto. Este ano, os órgãos reguladores dos EUA facilitaram a participação dos bancos em atividades relacionadas a moedas digitais.
"Os padrões de qualificação restritivos do Cryptoasset Standard, combinados com tratamentos punitivos de capital de risco de crédito e de mercado, efetivamente tornam antieconômica a participação significativa dos bancos no mercado de criptoativos", diz a carta.
A mensagem pede que o comitê "pause temporariamente" a implementação dos novos padrões, busque novas informações e considere alterações.
Os signatários incluem a Associação Global de Mercados Financeiros, o Instituto de Finanças Internacionais e a Associação Internacional de Swaps e Derivativos - que fazem lobby para o setor financeiro convencional - bem como grupos do setor de criptomoedas.
O Comitê da Basileia não tem poderes de execução, mas seus membros concordam em aplicar as regras aos bancos internacionais em suas jurisdições. As normas relativas às criptomoedas devem entrar em vigor em janeiro de 2026.
O Banco de Compensações Internacionais, onde o Comitê da Basileia está sediado, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Uma série de colapsos em grandes empresas de criptomoedas em 2022 deixou milhões de investidores sem dinheiro e revelou uma má conduta generalizada no setor, levando a pedidos de regulamentação intensa.
