Intel recebe investimento de US$2 bi do SoftBank

Por Jaspreet Singh e Max A. Cherney e Anton Bridge
(Reuters) - A Intel está recebendo uma injeção de capital de US$2 bilhões do SoftBank Group, em um importante voto de confiança para a fabricante de chips dos Estados Unidos, que está no meio de um processo de reestruturação.
O investimento em ações, anunciado pelas empresas nesta segunda-feira, é uma apoio para a outrora icônica empresa dos EUA, que tem lutado para competir após anos de erros de gestão que a deixaram praticamente sem posição no crescente setor de chips de inteligência artificial.
Isso tornará o SoftBank um dos dez principais acionistas da Intel e aumentará a ambiciosa aposta do investidor japonês em chips e ativos de IA, que inclui o projeto de data center norte-americano Stargate de US$500 bilhões.
"O investimento da SoftBank ajuda, mas não é o que vai mudar o rumo da Intel", disse Amir Anvarzadeh, estrategista de ações do Japão da Asymmetric Advisors. "É mais para manter esse relacionamento muito bom que ele tem com Trump", disse ele, referindo-se ao presidente-executivo do SoftBank, Masayoshi Son.
A decisão da SoftBank de investir na Intel não está ligada a Trump, disse à Reuters uma pessoa familiarizada com o assunto. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
"Esse investimento estratégico reflete nossa crença de que a fabricação e o fornecimento de semicondutores avançados se expandirão ainda mais nos EUA, com a Intel desempenhando um papel fundamental", disse Son em comunicado.
A empresa pagará US$23 por ação da Intel, um pequeno desconto em relação ao preço de fechamento de segunda-feira, de US$ 23,66.
Sobre os rumores de que o governo dos EUA está considerando ter uma participação de 10% na Intel, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que qualquer investimento do país será para ajudar a empresa a se estabilizar, mas que o governo não forçará as companhias norte-americanas a comprarem chips da Intel.
"A última coisa que faremos é assumir uma participação e depois tentar angariar negócios. A participação seria uma conversão das concessões e talvez aumentar o investimento na Intel para ajudar a estabilizar a empresa para a produção de chips aqui nos EUA", disse Bessent, referindo-se às concessões alocadas pela Lei CHIPS.
Bessent não forneceu detalhes sobre o tamanho ou o momento de qualquer participação nos EUA na Intel.
MÚLTIPLOS DESAFIOS
A Intel tem enfrentado dificuldades financeiras e teve prejuízo de US$18,8 bilhões em 2024, seu primeiro resultado negativo desde 1986.
A rival de longa data da Intel, AMD, vem ganhando participação nos mercados de chips para servidores e computadores pessoais, que são os pilares da Intel, enquanto seu plano ambicioso e caro para um negócio produção de chips sob demanda de terceiros não conseguiu decolar.
"O duplo papel da Intel como projetista e fabricante/fabricante a posiciona de forma única como potencialmente a melhor plataforma nos EUA para competir com a TSMC", disse Charu Chanana, estrategista-chefe de investimentos do Saxo.
O financiamento da Intel é o mais recente na série de anúncios de investimentos gigantescos do Softbank em 2025, que incluem o compromisso de US$30 bilhões para a criadora do ChatGPT, a OpenAI, bem como a liderança do financiamento do Stargate.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.