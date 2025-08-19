Intel recebe investimento de US$2 bi do SoftBank

Isso tornará o SoftBank um dos dez principais acionistas da Intel e aumentará a ambiciosa aposta do investidor japonês em chips e ativos de IA, que inclui o projeto de data center norte-americano Stargate de US$500 bilhões.

"O investimento da SoftBank ajuda, mas não é o que vai mudar o rumo da Intel", disse Amir Anvarzadeh, estrategista de ações do Japão da Asymmetric Advisors. "É mais para manter esse relacionamento muito bom que ele tem com Trump", disse ele, referindo-se ao presidente-executivo do SoftBank, Masayoshi Son.

A decisão da SoftBank de investir na Intel não está ligada a Trump, disse à Reuters uma pessoa familiarizada com o assunto. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

"Esse investimento estratégico reflete nossa crença de que a fabricação e o fornecimento de semicondutores avançados se expandirão ainda mais nos EUA, com a Intel desempenhando um papel fundamental", disse Son em comunicado.

A empresa pagará US$23 por ação da Intel, um pequeno desconto em relação ao preço de fechamento de segunda-feira, de US$ 23,66.

Sobre os rumores de que o governo dos EUA está considerando ter uma participação de 10% na Intel, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que qualquer investimento do país será para ajudar a empresa a se estabilizar, mas que o governo não forçará as companhias norte-americanas a comprarem chips da Intel.