Índia planeja proibir jogos online jogados com dinheiro, alegando riscos de dependência

Por Aftab Ahmed e Aditya Kalra
NOVA DÉLHI (Reuters) - O governo da Índia planeja proibir os jogos online jogados com dinheiro, segundo uma proposta de lei apresentada nesta terça-feira, o que seria um duro golpe para um setor que atraiu bilhões de dólares em investimentos estrangeiros.
Citando danos psicológicos e financeiros que, segundo ele, podem ser causados por esses jogos, o projeto de lei sobre promoção e regulamentação de jogos online diz que nenhuma pessoa "oferecerá, ajudará, será cúmplice, induzirá ou, de outra forma, se entregará ou se envolverá" na oferta de jogos online com dinheiro e serviços desse tipo.
O projeto de lei de 13 páginas, que ainda não foi tornado público, mas foi visto pela Reuters, descreve um jogo online a dinheiro como aquele jogado por um usuário que deposita dinheiro na expectativa de ganhar dinheiro e outros ganhos.
O mercado indiano para esse tipo de jogo deve valer US$3,6 bilhões até 2029, segundo a empresa de capital de risco Lumikai.
Os endossos dos principais jogadores de críquete indianos e outros esforços de marketing aumentaram o apelo e o interesse dos investidores em aplicativos de jogos com dinheiro real, como os populares jogos de fantasia de críquete operados pelas startups Dream11 e Mobile Premier League.
A Dream11 tem uma avaliação de US$8 bilhões, enquanto a Mobile Premier League está avaliada em US$2,5 bilhões, segundo dados da PitchBook.
O governo indiano há muito se preocupa com o fato de esses jogos causarem dependência.
O ministério de TI da Índia, que elaborou o projeto de lei, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A MPL e a Dream11 não quiseram comentar.
Nos jogos de fantasia de críquete no Dream11, os usuários criam suas equipes pagando apenas 8 rúpias (US$0,19), com um prêmio total de 1,2 milhão de rúpias indianas (US$14.000). Os aplicativos se tornam mais populares durante a temporada da Indian Premier League, um dos torneios de críquete mais populares do mundo.
O projeto de lei estabelece que qualquer pessoa que ofereça esses jogos com dinheiro pode ser condenada a uma pena de prisão de até três anos e multa.
"Esses jogos geralmente usam recursos de design manipuladores, algoritmos viciantes... e promovem um comportamento compulsivo que leva à ruína financeira", diz o projeto de lei.
