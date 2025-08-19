Índia planeja proibir jogos online jogados com dinheiro, alegando riscos de dependência

O projeto de lei de 13 páginas, que ainda não foi tornado público, mas foi visto pela Reuters, descreve um jogo online a dinheiro como aquele jogado por um usuário que deposita dinheiro na expectativa de ganhar dinheiro e outros ganhos.

O mercado indiano para esse tipo de jogo deve valer US$3,6 bilhões até 2029, segundo a empresa de capital de risco Lumikai.

Os endossos dos principais jogadores de críquete indianos e outros esforços de marketing aumentaram o apelo e o interesse dos investidores em aplicativos de jogos com dinheiro real, como os populares jogos de fantasia de críquete operados pelas startups Dream11 e Mobile Premier League.

A Dream11 tem uma avaliação de US$8 bilhões, enquanto a Mobile Premier League está avaliada em US$2,5 bilhões, segundo dados da PitchBook.

O governo indiano há muito se preocupa com o fato de esses jogos causarem dependência.

O ministério de TI da Índia, que elaborou o projeto de lei, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A MPL e a Dream11 não quiseram comentar.