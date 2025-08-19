Donos de Teslas podem entrar com ação coletiva sobre direção autônoma, decide juíza dos EUA

Na decisão de segunda-feira, a juíza de São Francisco também disse que milhares de pessoas provavelmente viram a alegação da Tesla na seção "Autopilot" de seu site, de outubro de 2016 a agosto de 2024, de que os veículos da marca eram capazes de condução totalmente autônoma.

A Tesla fez uma afirmação semelhante em várias publicações e ocasiões, assim como Musk fez em uma entrevista coletiva de imprensa em 2016.

"Embora esses canais por si só não sejam suficientes para estabelecer a exposição de toda a classe a um fabricante tradicional de automóveis, a estratégia de publicidade diferenciada da Tesla justifica um afastamento da abordagem típica", escreveu Lin.

Advogados da Tesla não comentaram o assunto nesta terça-feira.

A Tesla argumentava que não era razoável presumir que todos os membros do processo coletivo viram as declarações contestadas e que não há provas de que as declarações da empresa e de seu presidente sobre o sistema são relevantes.