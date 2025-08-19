Databricks busca avaliação de mais de US$100 bi para plano de crescimento de IA

(Reuters) - A empresa de análise de dados Databricks anunciou nesta terça-feira que sua avaliação deverá saltar 61% para mais de US$100 bilhões em uma rodada de financiamento menos de um ano após a última, ressaltando a forte demanda dos investidores por startups de inteligência artificial.

A empresa sediada em São Francisco, com 15 mil clientes, incluindo a empresa de pagamentos Block, a gigante do petróleo Shell e a montadora de veículos elétricos Rivian - disse que assinou um termo de compromisso para uma rodada da Série K, mas não revelou o valor que estava levantando.

No final do ano passado, a Databricks havia levantado US$10 bilhões em uma das maiores rodadas de financiamento de capital de risco da história, que a avaliou em US$62 bilhões.