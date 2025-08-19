Databricks busca avaliação de mais de US$100 bi para plano de crescimento de IA

(Reuters) - A empresa de análise de dados Databricks anunciou nesta terça-feira que sua avaliação deverá saltar 61% para mais de US$100 bilhões em uma rodada de financiamento menos de um ano após a última, ressaltando a forte demanda dos investidores por startups de inteligência artificial.
A empresa sediada em São Francisco, com 15 mil clientes, incluindo a empresa de pagamentos Block, a gigante do petróleo Shell e a montadora de veículos elétricos Rivian - disse que assinou um termo de compromisso para uma rodada da Série K, mas não revelou o valor que estava levantando.
No final do ano passado, a Databricks havia levantado US$10 bilhões em uma das maiores rodadas de financiamento de capital de risco da história, que a avaliou em US$62 bilhões.
A empresa espera usar uma parte dos fundos mais recentes no desenvolvimento de produtos e em fusões e aquisições no segmento de IA, à medida que as corporações e os governos de todo o mundo se apressam para aproveitar as eficiências da tecnologia nascente, mas em rápida evolução.
"A Databricks está se beneficiando de uma demanda global sem precedentes por aplicativos e agentes de IA, transformando os dados das empresas em minas de ouro. Estamos entusiasmados com o fato de esta rodada já ter sido subscrita em excesso", disse Ali Ghodsi, cofundador e presidente-executivo.
A OpenAI também está em negociações para fechar uma venda de ações para funcionários, o que valorizaria a empresa controladora do ChatGPT em cerca de US$500 bilhões, informou a Reuters no início deste mês.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.