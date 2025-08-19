Casa Branca lança conta oficial no TikTok

Por Steve Holland
WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca lançou uma conta oficial no TikTok nesta terça-feira, aproveitando seus mais de 150 milhões de usuários nos Estados Unidos para espalhar as mensagens do presidente norte-americano, Donald Trump.
Trump possui certa simpatia pelo aplicativo popular, atribuindo a ele parte do apoio conquistado entre os jovens eleitores quando derrotou a democrata Kamala Harris na eleição presidencial de novembro de 2024.
Avaliações de inteligência anteriores afirmavam que os proprietários do aplicativo são subordinados ao governo chinês e que ele poderia ser usado para influenciar os norte-americanos.
"O governo Trump está comprometido em comunicar os sucessos históricos que o presidente Trump tem entregado ao povo americano para o maior número possível de públicos e plataformas", afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, quando o perfil entrou no ar.
"A mensagem do presidente Trump dominou o TikTok durante sua campanha presidencial, e estamos animados para expandir esses sucessos e comunicar de uma forma que nenhum outro governo fez antes", acrescentou.
A conta, @whitehouse, entrou no ar na noite desta terça-feira, com o objetivo de divulgar as políticas do presidente, segundo uma autoridade da Casa Branca.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.