Casa Branca lança conta oficial no TikTok

Avaliações de inteligência anteriores afirmavam que os proprietários do aplicativo são subordinados ao governo chinês e que ele poderia ser usado para influenciar os norte-americanos.

"O governo Trump está comprometido em comunicar os sucessos históricos que o presidente Trump tem entregado ao povo americano para o maior número possível de públicos e plataformas", afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, quando o perfil entrou no ar.

"A mensagem do presidente Trump dominou o TikTok durante sua campanha presidencial, e estamos animados para expandir esses sucessos e comunicar de uma forma que nenhum outro governo fez antes", acrescentou.

A conta, @whitehouse, entrou no ar na noite desta terça-feira, com o objetivo de divulgar as políticas do presidente, segundo uma autoridade da Casa Branca.