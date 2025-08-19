Arm contrata executivo de IA da Amazon para impulsionar planos de chips próprios

Até agora, a Arm não desenvolveu seus próprios chips. Em vez disso, ela projeta a arquitetura central e o conjunto de instruções para os processadores que vende aos clientes. Projetistas de chips como Apple e Nvidia usam a tecnologia Arm em seus microprocessadores.

Em julho, a Arm divulgou planos de fabricação de seus próprios chips e outros componentes. O presidente-executivo, Rene Haas, discutiu a possibilidade de ir além dos projetos e fabricar chiplets - partes menores e específicas de um chip que são unidas depois - e sistemas completos.

A empresa, que é controlada pelo SoftBank Group, recebe pagamentos de royalties sobre os chips que seus clientes vendem. Os dispositivos baseados na Arm equipam quase todos os smartphones do mundo e os processadores usados em servidores baseados em sua propriedade intelectual fizeram incursões significativas no mercado de data center, há muito dominado por AMD e Intel.

Como parte de um amplo plano para aumentar seus negócios, a Arm procurou expandir-se além do fornecimento de propriedade intelectual de chips para a produção de seus próprios projetos completos.

Nos últimos anos, a Arm procurou reforçar suas equipes voltadas para a criação de chips e sistemas completos. A empresa contratou Nicolas Dube, um executivo da HPE com experiência em design de sistemas em larga escala, e Steve Halter, um engenheiro de chips da Intel e da Qualcomm, como parte do esforço, disse a fonte.

O esforço de Sinno na Amazon foi parte de um plano da empresa para projetar chips que seriam mais baratos e ofereceriam desempenho superior aos processadores gráficos da Nvidia usados para o trabalho de IA.