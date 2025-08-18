SoftBank vai investir US$2 bilhões na Intel

(Reuters) - O SoftBank Group assinou um acordo para fazer um investimento de US$2 bilhões na fabricante norte-americana de chips Intel, disseram as duas empresas em um comunicado conjunto nesta segunda-feira.

Sob o acordo, a empresa japonesa disse que pagará US$23 por papel em ações ordinárias da Intel.

A Bloomberg News noticiou mais cedo nesta segunda-feira que o governo dos Estados Unidos está em negociações para adquirir uma participação de 10% na Intel. Isso ocorre após o presidente norte-americano, Donald Trump, pedir a renúncia do presidente-executivo da empresa, Lip-Bu Tan, no início deste mês.