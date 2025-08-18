Quase 90% dos desenvolvedores de videogames usam agentes de IA, diz estudo do Google

O levantamento pesquisou 615 desenvolvedores de jogos nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Noruega, Finlândia e Suécia no final de junho e início de julho.

Cerca de 44% deles disseram que usam agentes para otimizar o conteúdo e processar informações como texto, voz, código, áudio e vídeo rapidamente, permitindo que eles exerçam autonomia e tomem decisões.

Mas o uso de IA em videogames é um tópico altamente controverso, com muitos dentro do setor preocupados com possíveis perdas de empregos, disputas de propriedade intelectual e salários mais baixos.

No ano passado, os artistas vinculados ao setor de videogames entraram em greve por causa da IA e de questões salariais, enquanto estúdios fecharam e mais de 10 mil trabalhadores foram demitidos.

De acordo com a pesquisa, 94% dos desenvolvedores esperam que a IA reduza custos gerais de desenvolvimento a longo prazo. Isso, mesmo com cerca de um em cada quatro deles achando difícil medir com precisão o retorno sobre o investimento de suas implementações de IA, enquanto os custos associados à integração da tecnologia também são altos.

Cerca de 63% dos entrevistados expressaram preocupação com a propriedade dos dados, já que a legalidade em torno do licenciamento e quem é exatamente o proprietário do conteúdo gerado pela IA ainda não está claro.