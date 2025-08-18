Quase 90% dos desenvolvedores de videogames usam agentes de IA, diz estudo do Google

Por Zaheer Kachwala
(Reuters) - Uma pesquisa do Google Cloud mostrou que 87% dos desenvolvedores de videogames estão usando agentes de inteligência artificial para simplificar e automatizar tarefas.
O estudo, publicado nesta segunda-feira, afirma que a IA estã ajudando a automatizar tarefas incômodas e repetitivas, liberando os desenvolvedores para se concentrarem em preocupações mais criativas.
O levantamento pesquisou 615 desenvolvedores de jogos nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Noruega, Finlândia e Suécia no final de junho e início de julho.
Cerca de 44% deles disseram que usam agentes para otimizar o conteúdo e processar informações como texto, voz, código, áudio e vídeo rapidamente, permitindo que eles exerçam autonomia e tomem decisões.
Mas o uso de IA em videogames é um tópico altamente controverso, com muitos dentro do setor preocupados com possíveis perdas de empregos, disputas de propriedade intelectual e salários mais baixos.
No ano passado, os artistas vinculados ao setor de videogames entraram em greve por causa da IA e de questões salariais, enquanto estúdios fecharam e mais de 10 mil trabalhadores foram demitidos.
De acordo com a pesquisa, 94% dos desenvolvedores esperam que a IA reduza custos gerais de desenvolvimento a longo prazo. Isso, mesmo com cerca de um em cada quatro deles achando difícil medir com precisão o retorno sobre o investimento de suas implementações de IA, enquanto os custos associados à integração da tecnologia também são altos.
Cerca de 63% dos entrevistados expressaram preocupação com a propriedade dos dados, já que a legalidade em torno do licenciamento e quem é exatamente o proprietário do conteúdo gerado pela IA ainda não está claro.
